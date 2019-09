Die „Anreizschwelle“ hochhalten

Sinsheim.Das Technik Museum ist in besonderem Maße der Vergangenheit und der Zukunft verpflichtet. Ohne Nostalgie geht es nicht, denn schließlich werden die Emotionen der Besucher über Exponate geweckt, deren Produktion weit bis sehr weit zurückliegt. Meilensteine der Technik, insbesondere der automobilen, können das Interesse aber auf Dauer nicht alleine hochhalten. Dafür bedarf es der ständigen Veränderung.

Jetzt tut sich gerade grundlegend etwas in Sinsheim. Denn die neu gebaute Halle 3 bietet ein Konzept, das von der mehr oder weniger statischen Präsentationsform der anderen Hallen abweicht, weil sie auf 3000 Quadratmetern optisch spartanisch, aber technisch höchst flexibel die Chance bietet, mit wechselnden Sonderausstellungen permanent die „Anreizschwelle“ für Besucher hoch zu halten.

Hohe Strahlkraft

Zum Auftakt hat man es sich fast schon zu einfach gemacht: Die italienische Traditionsmarke Alfa Romeo wurde zum Thema der ersten Sonderausstellung. Fahrzeuge dieses Herstellers entwickeln eine so hohe Strahlkraft, dass der Besucherstrom fast zwangsläufig einsetzen muss.

Und nicht einmal das Mono-Thema „Alfa Romeo“ wird statisch bleiben. Gianfranco Gentile, der bei FCA Heritage (Traditionsabteilung des Fiat-Chrysler-Automobilkonzerns) für Marketing und Kommunikation zuständig ist, erläuterte den Besuchern der offiziellen Eröffnung von Halle 3 die Konzeptidee.

Ab Donnerstag, 19. September, sehen die Museumsgäste einen klei-nen Querschnitt der 109-jährigen Alfa-Geschichte. Danach wird es wechselnde Schwerpunkte zu den unterschiedlichen Epochen geben.

Exotisches hat man einiges zu bieten. Denn Alfa Romeo produzierte nicht immer nur Sportwagen, Rennfahrzeugen und Limousinen, sondern versuchte sich bei Kleintransportern, Flugzeugmotoren oder sogar Haushaltsküchen.

In der aktuellen Ausstellung sind es hauptsächlich die Design-Highlights, die der großen Fangemeinde, den Alfisti, gezeigt wird. Neben Modellen aus dem FCA-Museum stehen Alfas aus privatem Besitz auf den Bühnen.

Diese Zusammenarbeit mit Sammlern ist grundsätzlich ein Erfolgsgeheimnis des Technik-Museums. Auf diese Weise schafft man es, Fahrzeuge zusammenzuführen, die man sonst nirgends in dieser Breite finden wird.

Futuristisches Styling

Zum Beispiel den Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport (1940). Der Autohersteller baute das Chassis inklusive Motor und Antriebsstrang. Die Karosserie bestellen Kunden bei namhaften Karosseriebauern. Für den 6C 2500 fertigte die Carrozzeria Touring das in Sinsheim gezeigte zweitürige Coupé.

Aus dieser Werkstatt stammt auch der 1900 C2 (1952). Das futuristische Styling sorgt für den Spitznamen „Disco Volante“ (fliegende Untertasse).

Deutlich jünger ist der RSE048 SP (1990). Mit diesem Rennwagen bereitet Alfa Romeo den Einstieg in die Langstrecken-Weltmeisterschaft vor. Das Chassis besteht aus Kohlefaser, die Karosserie aus Kohlefaser-Kevlar-Verbund. Weil Alfa Romeo den Einstieg in die Langstrecken-Weltmeisterschaft absagt, wird auch der Tipo SE048SP nie in Rennen eingesetzt.

Dass Alfas nicht nur schön, sondern auch robust sein können, beweist das sicher außergewöhnlichste Exponat: Der fürs Militär entwickelte Alfa Romeo Matta (1953) sieht dem amerikanischen Jeep dieser Zeit zum Verwechseln ähnlich.

Und wie dieser war er nicht dafür ausgelegt, die Herzen von Sportwagenfans höher schlagen zu lassen, sondern einfach dazu, mit einer zweckmäßigen, offenen Blechkiste möglichst überall hinzukommen, selbst wenn es dort noch keine Straßen gab.

„Geplant ist, dass ein einmaliger Besuch des Museums für den Fan zur Pflicht wird, weil es jedes Jahr etwas Neues zu sehen gibt“, erläutert Museumspräsident Dipl.-Ing. Hermann Layher die Grundidee für Halle 3. „Es finden jährlich wechselnde Sonderausstellungen statt. Dadurch bleibt das Museum aktuell und für unsere Besucher attraktiv. Wir müssen den jungen, an historischen Modellen Interessierten eine Plattform bieten.“

Der „Mythos Alfa Romeo“ – so der Titel der Ausstellung – ist ab Don-nerstag, 19. September, für ein Jahr zu erleben.

Der Besuch ist im Eintrittspreis des Museums enthalten. Die Fahrzeuge, die zum Auftakt gezeigt werden, bleiben dort für etwa einen Monat. Danach geht es in mehreren Etappen durch die Epochen der Alfa-Historie.

Sascha Wolfinger, Pressesprecher bei FCA Deutschland, verspricht, dass Alfa Romeo die Halle 3 nicht nur selbst nutzen will, sondern sie auch für Events der verschiedenen Alfa-Romeo-Clubs öffnen lässt.

