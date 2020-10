„Der Katalysator vergiftet die Luft“

Der größte Skandal unserer Zeit in Deutschland.

Verdiente Manager der deutschen Automobilindustrie, wie Rupert Stadler und andere, die VW, Mercedes Benz und Porsche in aller Welt populär gemacht haben und unsere Autos zum Exportschlager machten, weltweit gefragt, werden plötzlich zu Kriminellen.

Sie werden verhaftet und müssen mit hohen Strafen rechnen, die einem Totschläger gleichkommen. Was war geschehen?

Sie sollen an einem PC den Sollwert zwischen CO2 und NOx verändert haben. Mit dem Katalysator soll das nützliche CO2 aufgespaltet werden. Aus CO2 wird über den Katalysator mit dem N des Stickstoffs in das hochgiftige NOx verwandelt. Dazu wird das freie C als Kohlenstaub freigesetzt, das die Umwelt verpestet.

Welch ein Unsinn. Der Katalysator muss sofort aus Gesundheitsgründen verboten werden, da er die Luft vergiftet.

Die Verantwortlichen, die diese Gesetze geschaffen haben, müssen nach meiner Auffassung gerichtlich verfolgt und bestraft werden.

Autofahrer sollten aufwachen und nicht mehr alles hinnehmen, was Politiker ihnen aufschwätzen, die uns vor der Erderwärmung retten wollen. CO2 braucht der Wald zum Wachsen.

In unserer Zeit – ein Drittel Waldverlust. Entsprechend groß wurden Wüsten, die bis 70 Grad Celsius die Atmosphäre (Luft weltweit) aufheizen. Ist das denn keine Erderwärmung?

