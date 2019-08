Den schönsten Bock gekürt

Sie haben langes meist graues Fell, gebogene Hörner und schwarze Beine: Heidschnucken. So nennen die Leute eine Schafrasse in der Lüneburger Heide, einer Landschaft im Norden Deutschlands.

Der Name Schnucke kommt vom Wort Schnökern – das bedeutet so viel wie Naschen. Wenn Heidschnucken naschen, dann am liebsten Gras und Wildkräuter. Dadurch sorgen sie dafür, dass die Heide nicht mit Büschen und Bäumen zuwächst.

Einmal im Jahr bekommen die schönsten Böcke der Region einen Preis. Böcke sind die männlichen Tiere. Etwa 40 von ihnen traten nun gegeneinander an. Entscheidend dabei ist ein guter Körperbau, das Gehörn und ein typisches Fell. Das schönste Tier trägt nun den Titel Mr. Müden– wie der Ort an dem dieser Schönheitswettbewerb stattfand.

