Bücherei im Flugzeug

Wie gut, dass dieses Flugzeug immer am Boden bleibt. Denn es wurde in eine Bücherei verwandelt. So kann man hier in Ruhe Bücher lesen, vor allem am Computer. Die stehen links und rechts im langen Gang, wo früher die Sitzreihen für die Fluggäste waren. In einer Ecke mit Stühlen und Regalen können Kinder es sich mit Büchern richtig gemütlich machen. Lustig ist: Die Mitarbeiter tragen Uniformen, als würden sie bei einer Fluggesellschaft arbeiten und die Reise gleich losgehen.

Diese neue Bücherei wurde gerade in Mexiko-Stadt aufgemacht. Das ist die Hauptstadt des Landes Mexiko und liegt auf dem Kontinent Nordamerika. Bald soll es in Mexiko-Stadt sogar noch ein zweites Flugzeug als Bücherei geben und eine auf einem Schiff.

