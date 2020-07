Berauscht und betrunken

Würzburg.Kurz nach Mitternacht wurden am Dienstag frische Beschädigungen an mehreren Leitplanken in der Oberdürrbacher Straße in Würzburg der Polizei mitgeteilt. Den Beamten fiel ein mit den Unfallspuren korrespondierender Pkw unweit entfernt auf einem Parkplatz auf. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde die Wohnung des Fahrzeughalters aufgesucht. Hierbei ergaben sich Hinweise, dass er sowie sein Mitbewohner zur Unfallzeit mit dem Pkw unterwegs waren. Beide waren alkoholisiert, und zudem wurden bei den 24 und 28 Jahre alten Männern Betäubungsmittel gefunden. Sie mussten sich jeweils einer Blutentnahme unterziehen. Zur Klärung, wer gefahren ist, wurde der erheblich beschädigte Mercedes beschlagnahmt. Die Schadenshöhe an Leitplanke und Fahrzeug bewegt sich im hohen vierstelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt führt die weiteren Ermittlungen.

