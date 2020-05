Auto prallte gegen Baum

Heilbronn.Ein Schwerverletzter ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 2.05 Uhr am Heilbronner Europaplatz ereignete. Der 28-jährige Fahrer eines VW Arteon war von der Mannheimer Straße kommend in den Europaplatz eingefahren, um in Richtung Weipertstraße zu verlassen. Infolge weit überhöhter Geschwindigkeit kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und knallte gegen einen Baum. Der Aufprall war so heftig, dass der Fahrer im Auto verkeilt wurde und von der Feuerwehr gerettet werden musste. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf rund 50 000 Euro geschätzt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 04.05.2020