Auto nach rechts abgedrängt

Estenfeld.Ein Unfall mit nicht unerheblichem Sachschaden ereignete sich am Montagnachmittag auf der A 7 in Richtung Kassel, so die Polizei am Dienstag. Möglicherweise wurde dabei ein Autofahrer von einem anderen Pkw nach rechts abgedrängt, so dass dessen Wagen Warnbaken touchierte, die sich im Baustellenbereich befanden. Dabei entstand Sachschaden von rund 8000 Euro.

Gegen 16.40 Uhr war der 40-jährige Pkw-Fahrer auf der A 7 in Richtung Kassel unterwegs. Auf Höhe Estenfeld befindet sich ein Baustellenbereich, der mit Warnbaken abgesichert ist. Dort fuhr der Mercedeslenker auf der rechten Spur und wurde möglicherweise von einem zweiten Pkw, der sich links daneben befand, nach rechts abgedrängt. Dabei touchierte er mehrere Warnbaken.

Um den Unfall komplett aufzuklären, sucht die Autobahnpolizeiinspektion Würzburg-Biebelried Zeugen des Vorfalls und nimmt Hinweise unter Telefon 09302/9100 entgegen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.02.2020