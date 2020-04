Aus Sehnsucht Gesetz missachtet

Würzburg.Die Bundespolizei hat am frühen Samstagmorgen in Würzburg einen Jugendlichen in Gewahrsam nehmen müssen. Der 14-jährige Junge war von Zuhause ausgerissen, um seine Freundin zu besuchen, so die Polizei am Montag.

Am Samstag meldete sich gegen 1 Uhr ein 14-jähriger Deutscher bei der Dienststelle der Bundespolizei am Würzburger Hauptbahnhof.

Er gab den Beamten gegenüber an, dass er mit dem Zug aus Schweinfurt gekommen sei und mit dem Bus weiter nach Güntersleben zu seiner Tante fahren wolle, diesen aber verpasst habe. Nähere Einzelheiten zu seiner Verwandten konnte er dabei nicht nennen, nur eine Telefonnummer. Die vermeintliche Tante entpuppte sich jedoch nach einem Telefonat schnell als seine 15-jährige Freundin.

Weder die Eltern seiner Freundin noch die Mutter des Jugendlichen wussten etwas von seinem Ausflug. Es stellte sich heraus, dass der 14-Jährige angeblich, so glaubte zumindest seine Mutter, am Freitagnachmittag einen Freund in Schweinfurt besuchen wollte.

Um 23.45 Uhr fuhr er jedoch dann mit einer Regionalbahn nach Würzburg, wo die Reise schließlich im Gewahrsam der Bundespolizei endete. Eine Vermisstenanzeige lag nicht vor.

Der 14-Jährige konnte, nach Aufklärung der Umstände, im Beisein seiner Mutter die Dienststelle gegen 2.30 Uhr wieder verlassen. Da seine Reiseabsichten gegen das bestehende Infektionsschutzgesetz verstießen, wurde diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.04.2020