An Aufforstungsprogramm festhalten

Zu den Unruhen in den USA sei gesagt: Amerika ohne Schwarze ist nicht Amerika. Sie sind Teil der Identität der amerikanischen Nation. Ebenso wie die Ureinwohner (die originalen Amerikaner) und die Migranten, aus denen das amerikanische Volk fast zur Gänze besteht (einschließlich der Weißen, von denen einige dies offenbar vergessen haben).

Was Donald Trump betrifft: Sicher gibt es nicht ohne Grund auch die „Blacks for Trump“ und die „Latinos for Trump“. Neben seiner Friedenspolitik – Deals statt Krieg – gibt es noch einen gewichtigen Grund, in seiner möglichen Wiederwahl kein Drama zu sehen. Er hat 2017 das „One Trillion Trees“ (Eine Billion Bäume)-Programm ins Leben gerufen und damit die Weltmacht Nummer 1 an die Spitze der Aufforstung gestellt.

Europa, Deutschland zogen hinterher. Man kann ihn daher auch nicht mit einem Bolsonaro vergleichen, der im Begriff ist, den wertvollsten Schatz seines Landes, den Amazonas-Regenwald, zugunsten kurzweiliger Profite zu opfern.

Auch das globale Aufforstungsprogramm der ETH Zürich, wonach sich 900 Millionen Hektar auf Erden dafür eignen würden (das entspräche der Fläche ganz US-Amerikas), wurde erst nach der Initiative von Trump erstellt. Übrigens hatte ich bereits in einem Leserbrief in den Fränkischen Nachrichten vom 21. April 2016 ein globales Wiederaufforstungsprogramm gefordert.

Die gegenwärtige Generation kann sofort etwas für den Klimaschutz tun, indem sie auf das Internet verzichtet, welches doppelt so viel CO2-Emissionen verursacht, wie der gesamte weltweite Flugverkehr – Tendenz steigend (Ausbau 5 G), von der Reizüberflutung auf die Psyche und die elektromagnetische Strahlenbelastung auf Mensch und Natur ganz zu schweigen. Das aber wird sie nicht tun und so ist ihre Klage über den Klimawandel, gelinde gesagt, inkonsequent. Ich selbst habe und hatte von Anfang an, aus kulturellem Prinzip, kein Internet und bin mit meinen 49 Jahren erst einmal mit der Cessna geflogen, wobei ich damit niemanden meinen Lebensstil anraten möchte. Jedenfalls kann mir niemand etwas über CO2-Bilanz erzählen.

Zurück zu Donald Trump. Markige Worte sind das eine, Taten das andere. Ebenso wie schöne Worte und weniger schöne Taten: siehe Bush (Irakkrieg – Trump war dagegen) und Obama (Drohnenkrieg, sein Verhalten im Flint-Skandal). Nichts gegen Joe Biden, auch er gehört zu den „guten Alten“. Sollte er gewählt werden, wäre es wünschenswert, wenn er an Trumps Aufforstungsprogramm festhält.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.11.2020