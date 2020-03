Ambulante Untersuchungsstelle ist geplant

Würzburg.In Abstimmung zwischen Gesundheitsamt und Schulamt wurde am Donnerstagnachmittag beschlossen, dass die Leonhard-Frank-Schule an beiden Standorten am Würzburger Heuchelhof und in Rottenbauer wegen des Corona-Virus bis einschließlich Freitag, 13. März, geschlossen bleiben. Davon betroffen sind insgesamt 230 Schüler, wie es in einem Pressebericht des Landratsamtes Würzburg heißt. Bei einem Abstimmungsgespräch der Verantwortlichen wurde zudem vereinbart.

Die beiden Personen, die am Mittwoch positiv auf SARS CoV getestet wurden und sich derzeit in einer Würzburger Klinik befinden (wir berichteten), hatten Kontakt mit einer Würzburger Familie. Am Donnerstag erhielt das Gesundheitsamt Würzburg den Befund: drei Familienmitglieder sind infiziert. Die Familie befindet sich in häuslicher Quarantäne. Der Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. Johann Löw, ist in engem Kontakt mit der betroffenen Familie.

Ein Ärzteteam des Gesundheitsamtes Würzburg ermittelt mit Hochdruck derzeit alle Kontaktpersonen der positiv Getesteten. Dr. Johann Löw, Leiter des Gesundheitsamtes, erklärt: „Alle engen Kontaktpersonen werden vom Gesundheitsamt angerufen und die im Einzelfall notwendigen Maßnahmen besprochen.“ Die Schüler der geschlossenen Schule am Standort Heuchelhof stehen bis auf weiteres unter häuslicher Quarantäne und werden, sofern sie engen Kontakt zu dem infizierten Schüler hatten, einem Test unterzogen. Nicht unter häusliche Quarantäne gestellt werden Eltern und Geschwister, die nicht dieselbe Schule besuchen.

Infektion eindämmen

Stadt und Landkreis Würzburg arbeiten gemeinsam an der Bewältigung der Situation, um eine Ausbreitung der Infektionen möglichst einzudämmen. Dr. Löw erklärte: „Die Infektionsquelle war bei den ersten beiden Personen eindeutig Italien. Der Kontakt zur jetzt betroffenen Familie kam über verwandtschaftlichen Besuch zustande, sodass eine Ansteckungsquelle in der Stadt Würzburg derzeit ausgeschlossen werden kann.“

Bei der am Donnerstag stattgefundenen Pressekonferenz betonte Oberbürgermeister Christian Schuchardt: „Ziel ist es, ein geordnetes und einheitliches Behördenhandeln gemeinsam mit den Trägern der Gesundheitsorganisationen herzustellen sowie diese dynamische Lage einfach gut vorbereitet und aufgestellt zu sein.“

Landrat Eberhard Nuß erklärte: „Es gibt keinen Grund zur Hysterie. Das Gesundheitsamt Würzburg, das Landratsamt und das Rathaus evaluieren täglich die Lage sorgfältig und reagieren verantwortungsbewusst.“

Die häufig gestellte Frage, ob Veranstaltungen abgesagt werden sollten, beantwortete Dr. Löw wie folgt: „Über Veranstaltungen, die erst in einigen Wochen stattfinden sollen, kann heute nicht entschieden werden. Nach der heutigen Lage können Veranstaltungen stattfinden, solange die vom Robert-Koch-Institut (RKI) geforderten Maßnahmen getroffen werden können. Dazu gehört zum Beispiel die Frage nach einer angemessenen Belüftung des Veranstaltungsortes, der aktiven Information der Teilnehmer über allgemeine Hygieneregeln oder der Ausschluss von Personen mit akuten Erkältungssymptomen.“ Nachzulesen sind diese Informationen des RKI auf www.rki-de im Internet. „Die Verantwortung liegt derzeit jedoch beim jeweiligen Veranstalter“, so Dr. Löw. Bei einer hohen Infektionsrate kann das Gesundheitsamt dem bayerischen Pandemieplan zufolge unter bestimmten Voraussetzungen die Anordnung treffen, Veranstaltungen abzusagen.

Das Landratsamt Würzburg und die Stadt Würzburg richten ein gemeinsames Bürgertelefon ein, an das sich Bürger wenden können. Das Bürgertelefon ist am Wochenende unter der Nummer 0931/80035100 von 10 bis 16 Uhr zu erreichen.

Bürgertelefon eingerichtet

Ratsuchende Bürger können sich auch an die Telefonnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern unter der Nummer 116117 wenden.

Auf der Homepage des Landratsamtes Würzburg, www.landkreis-wuerzburg.de/Coronavirus, sind alle aktuellen Informationen und Verhaltensempfehlungen des Robert-Koch-Instituts und des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit nachzulesen, informiert abschließend das Landratsamt.

Landrat Nuß und Oberbürgermeister Schuchardt hatten am Donnerstag zudem ein Abstimmungsgespräch zum Thema Coronavirus anberaumt, an dem Vertreter des Universitätsklinikums sowie des Klinikums Würzburg Mitte und der Main-Klinik Ochsenfurt, der Rettungsdienste, des Ärztlichen Kreisverbandes und der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) sowie der Koordinierungsgruppe des Landratsamtes und des Gesundheitsstabs der Stadt Würzburg teilnahmen.

Ziel war es, die Kliniken und Hausärzte von Tests auf Corona zu entlasten. Deshalb soll möglichst rasch eine ambulante Untersuchungsstelle für medizinisch notwendige Corona-Tests für Stadt und Landkreis Würzburg eingerichtet werden. Alle Konferenzteilnehmer erklärten ihre Bereitschaft, an der Realisierung der zentralen Anlaufstelle mitzuwirken.

Die Hilfsorganisationen Bayerisches Rotes Kreuz, Malteser Hilfsdienst und Johanniter Unfallhilfe schulen derzeit ihre ehrenamtlichen Kräfte, um bei Bedarf Rettungsdienst, Krankenpflege und bei der häuslichen Versorgung unterstützen zu können.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.03.2020