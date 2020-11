Crailsheim.Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag gegen 19.30 Uhr in Crailsheim. Ein 51-jähriger Mercedesfahrer verlor beim Ausparken aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto und prallte rückwärts gegen eine Steinmauer. Das Auto wurde auf eine Böschung geschleudert. Der 51-jährige Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Todesursache ist noch ungeklärt.

© Fränkische Nachrichten, Sonntag, 22.11.2020