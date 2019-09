39-Jähriger stirbt am Unfallort

Binau.Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag um 0.15 Uhr auf der Bundesstraße 37 kurz vor Binau. Dabei erlitt ein 39-jähriger Opel-Fahrer so schwer Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Ein 20-Jähriger war kurz nach Mitternacht mit seinem Quad auf der B 37 von Neckargerach in Richtung Binau. Kurz vor Binau querte unvermittelt ein Radfahrer direkt vor dem Quad die Fahrbahn in Richtung Neckar, weshalb der Quadfahrer so stark abbremste, dass sich das Fahrzeug mehrfach überschlug. Hierdurch erlitt der Quad-Fahrer schwere Verletzungen. Einem hinter dem Quad fahrenden Skoda-Fahrer gelang es noch durch eine Vollbremsung, sein Fahrzeug zum Stillstand zu bekommen.

Ein dem Skoda folgender 39-jähriger Fahrer eines Opels bremste ebenfalls, streifte den Skoda, dessen zwei Insassen dabei leicht verletzt wurden, und lenkte sein Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr ein mit zwei Erwachsenen und einem Kind besetzter BMW, mit welchem es zum Frontalzusammenstoß kam. Der Fahrer des Opels wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die zwei Erwachsenen im BMW wurden eingeklemmt und, genauso wie das Kind, schwer verletzt.

Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 45 000 Euro. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

