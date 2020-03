22-Jähriger kommt ums Leben

Weilbach.Auf der B 469 ist es am Dienstag zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw gekommen. Ein 22-jähriger Opel-Lenker wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die beiden Insassen des Lastwagens kamen verletzt in ein Krankenhaus.

Kurz vor 6.30 Uhr hat sich der Verkehrsunfall ereignet. Nach den bisherigen Erkenntnissen zum Unfallhergang war der 22-Jährige mit seinem Opel von Weilbach in Richtung Amorbach unterwegs. Laut Zeugenangaben geriet der Pkw plötzlich in den Gegenverkehr. Es kam zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lkw.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw-Lenker in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den 22-Jährigen, allerdings kam für ihn jede Hilfe zu spät. Der 51-Jährige am Steuer des Lastwagens und sein vier Jahre älterer Beifahrer kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 01.04.2020