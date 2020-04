Würzburger „Uno“-Zockerei

Das Wiedersehen am Bildschirm beim Kartenspielen mit seinen früheren Weggefährten hat Dirk Nowitzki Abwechslung in der Corona-Krise beschert. Via Videochat traf sich die Basketball-Legende mit seinen früheren Würzburger Teamkollegen und Ex-Nationalspielern Marvin Willoughby, Demond Greene und Robert Garrett wie in früheren Zeiten zu einer Runde „Uno“.

„Das hat echt Spaß gemacht: Die Jungs zu sehen, alte Sachen zu bequatschen und natürlich Trash Talk zu machen, wie früher. So etwas wäre natürlich sonst nie zustande gekommen“, sagte Nowitzki. Das Quartett spielte 1998/99 in der Bundesliga für die DJK Würzburg, Der gebürtige Würzburger schaltete sich aus Dallas zu, Garrett war aus Hawaii dabei, Greene, Pro-B-Trainer des FC Bayern, ist inzwischen in München zuhause. Willoughby arbeitet als Sportdirektor der Hamburg Towers. dpa

