VfR Mannheim nun auf Trainersuche

Fußball-Verbandsligist VfR Mannheim hat nach dem für ihn insgesamt enttäuschenden Unentschieden beim VfR Gommersdorf seinen Trainer freigestellt. Der 37-jährige Serkan Secerli hatte das Amt bei den Rasenspielern im Sommer 2018 übernommen.

Als Interimstrainer werden zunächst die beiden Co-Trainer Lothar Müller und Joseph Olumide fungieren und die nächsten Trainingseinheiten leiten bis ein neuer Cheftrainer vorgestellt wird.

„Aufgrund der aktuell enttäuschenden sportlichen Situation unserer Verbandsligamannschaft sahen wir uns zu dieser Entscheidung gezwungen. Wir bedauern diese Entscheidung auf der menschlichen Ebene sehr, denn Serkan Secerli war stets mit voller Hingabe und Leidenschaft für den VfR Mannheim tätig. Letztlich sind die Ergebnisse im sportlichen Bereich leider in dieser Saison nicht zufriedenstellend, so dass wir eine Veränderung auf der Trainerposition vornehmen müssen.“, so der Sportliche Leiter des VfR Mannheim, Jener Külbag, in einer Pressemitteilung. vfr

