TSG ausgezeichnet

Für ihr Engagement gegen Rassismus und Antisemitismus ist die TSG Hoffenheim mit dem Jugendpreis Gottfried Fuchs ausgezeichnet worden. Insbesondere wurde das Filmprojekt „Zahor – Erinnere dich“ gewürdigt. Die TSG landete im Wettbewerb auf dem dritten Platz und erhielt ein Preisgeld in Höhe von 1500 Euro. Unter strengen Hygienerichtlinien haben Marcel Metz von „Anpfiff ins Leben“ als TSG-Vertreter sowie Michael Heitz von der Sinsheimer Albert-Schweitzer-Schule im Historischen Kaufhaus in Freiburg den Gottfried-Fuchs-Preis in Empfang genommen. Die vom Badischen, Südbadischen und Württembergischen Fußballverband vergebene Auszeichnung geht seit 2017 an Vereine, die sich gegen Intoleranz und Diskriminierung einsetzen und erinnert an den früheren deutschen Nationalspieler jüdischer Herkunft Gottfried Fuchs. tsg

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.10.2020