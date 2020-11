SV Mudau führt mit großem Vorsprung

In der Luftgewehr (Auflage)-Kreisoberliga des Sportschützenkreises Buchen führt nach dem fünften Wettkampf der SV Mudau I die Wertung weiterhin mit deutlichem Vorsprung an. Der SV Schloßau I baut in der Kreisliga A seine Führung weiter aus. In der Kreisliga B behauptet der SSV Hornbach I seine Führung. – Die für November geplanten Wettkampftermine werden ausgesetzt und zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Kreisoberliga: SG Buchen I – SV Mudau I 938,0:939,9, SV Altheim I – SGi Walldürn I 940,9:938,9, KKS Osterburken I – SV Hettingen I 926,8:930,8. – Einzel: Rolf Schneider (SGi Walldürn) 316,0, Raimund Müller (SV Altheim) 315,9, Hannelore Müller (SG Buchen) 314,7, Brigitte Schneider (SGi Walldürn) 314,5, Stefan Straub (SV Mudau) 314,1.– Tabelle: 1. SV Mudau I 4710,1, 2. SG Buchen I 4691,4, 3. SV Altheim I 4689,7, 4. SGi Walldürn I 4669,8, 5. SV Hettingen I 4634,5, 6. KKS Osterburken I 4611,1.

Kreisliga A: SG Buchen II – SV Schloßau I 927,6:933,3, SV Hainstadt I – SV Mudau II 924,0:9912,1, SV Altheim II – SG Buchen III 919,3:922,6. – Einzel: Wolfgang Friedel (SV Schloßau) 316,7, Gerhard Mechler (SV Mudau) 312,4, Jürgen Sillmann (SG Buchen), 311,4, Siegmund Gross (SG Buchen) 311,1, Georg Schädle (SG Buchen) 311,1. – Tabelle: 1. SV Schloßau I 4654,7, 2. SG Buchen II 4630,4, 3. SV Altheim II 4619,5, 4. SG Buchen III 4597,8, 5. SV Mudau II 4589,0, 6. SV Hainstadt I 4557,0. Kreisliga B: SSV Hornbach I – KKS Osterburken II 919,1:922,8, SV Rippberg II – SGi Walldürn II 900,6:906,3, SG Buchen IV – SG Buchen V 893,4:904,9, SV Hettingen II – SV Rippberg I 887,6:915,3. – Einzel: Bernhard Karle (KKS Osterburken) 309,1, Herbert Pötzsch (KKS Osterburken) 308,6, Gisela Schädle (SG Buchen) 307,8, Alois Weismann (SSV Hornbach) 307,3,. – Tabelle: 1. SSV Hornbach I 4596,7, 2. KKS Osterburken II 4591,3, 3. SV Rippberg I 4583,2, 4. SGi Walldürn II 4509,3, 5. SV Hettingen II 4499,4, 6. SG Buchen V 4498,1, 7. SG Buchen IV 4485,9, 8. SV Rippberg II 4484,0. bie

