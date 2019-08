Souveränes 4:1 gegen Kasendorf

SSV Kasendorf – FC Würzburger Kickers 1:4

Kasendorf: Cukaric, Korzendorfer, Fuchs, Pistor (49. Gick), Gunzelmann, Geldner, Grasgruber (57. Deller), Hacker, Schorn, Mullen (69. Philipp), Schubert.

Würzburg: Müller, Zulciak, Baumann (79. Widemann), Cakmak, Sontheimer (60. Gnaase), Ibrahim, Meisel, Schweers, Schuppan (76. Kwadwo), Ronstadt, Herrmann.

Tore: 0:1 (13.) Cakmak, 0:2 (19.) Baumann, 1:2 (25.) Mullen, 1:3 (51., Eigentor) Hacker, 1:4 (78.) Zulciak. –Schiedsrichter: Christopher Schwarzmann (Scheßlitz). – Zuschauer: 965.

„Wir wollen unserer Favoritenrolle – anders als in der ersten Runde in Mosbach – von Beginn an gerecht werden und keine Zweifel aufkommen lassen, dass wir den Platz als Sieger verlassen werden“, sagt FWK-Cheftrainer Michael Schiele vor der Partie beim oberfränkischen Bezirksligisten SSV Kasendorf. Am Ende durften sich die Kickers über einen souveränen 1:4 (1:2) Erfolg und den damit verbundenen Einzug ins Achtelfinale freuen. Dieses wird bereits am heutigen Donnerstag im BFV.TV-Studio im Münchner Haus des Fußballs ausgelost. Dabei überträgt der BFV die Ziehung ab 13.30 Uhr live auf seiner Facebook-Seite.

Vor 965 Zuschauern auf der Sportanlage in Kasendorf hatte der Drittligist die Partie zu jeder Zeit fest im Griff und sorgte bereits in der Anfangsphase für einen beruhigenden Vorsprung. So brachten Hüseyin Cakmak (13.) und Dominic Baumann (19.) den FWK frühzeitig mit 0:2 in Front. Allerdings sollte sich die Defensivmisere der Kickers auch gegen eine tapfer kämpfende Heimmannschaft fortsetzen. Denn praktisch aus dem Nichts nutzt Jermine Mullen einen Ballverlust der Kickers-Viererkette zum 1:2-Anschlusstreffer (25.). Dies sollte jedoch auch die einzige Möglichkeit des SSV im ersten Abschnitt bleiben. Auf der anderen Seite verpassten Hüseyin Cakmak (27., 42.), Niklas Zulciak (33.) und Patrick Sontheimer (43.) das Ergebnis weiter auszubauen. Nach dem Seitenwechsel sorgte dann ein Eigentor von SSV-Akteur Matthias Hacker für das aus Würzburger Sicht erlösende 1:3 (51.). Spätestens ab diesem Zeitpunkt war die Partie auch entschieden, zumal die Schiele-Elf in der Folgezeit keinerlei Zweifel mehr am Weiterkommen aufkommen ließ. Zwar verpassten in der Schlussphase zunächst Lion Schweers (66.) und Yassin Ibrahim (71.) einen weiteren Kickers-Treffer, ehe der Ball in der 78. Minute doch noch im Kasendorfer Tor landete. So sorgte Niklas Zulciak mit einem sehenswerten Distanzschuss für den 1:4 Endstand. „Es war ein souveräner Auftritt von uns“, lobte Michael Schiele seine Mannschaft nach dem Abpfiff. Ähnliche Worte fand auch Kapitän Sebastian Schuppan: „Es war ein sehr souveräner Auftritt von uns. Wir hätten natürlich noch mehr Tore machen können. Aber mehr als weiterkommen kann man im Pokal eh nicht. Trotzdem ist es auch ein bisschen ärgerlich, dass wir wieder ein Tor durch einen individuellen Fehler verschenkt haben.“ pati

