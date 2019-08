Neuer Schwung für die Offensiv-Abteilung

Trainer Dirk Züchner geht in seine dritte Saison beim FC Hundheim/Steinbach. Die bisherige Bilanz kann sich mehr als sehen lassen: Zunächst Meister in der Kreisliga Tauberbischofsheim, dann als Neuling Klassenerhalt in der Landesliga Odenwald. Und der soll am Ende der dritten Saison auch wieder herausspringen. Das haben der Verein und der Trainer klar und deutlich formuliert. „Jede andere Zielsetzung wäre für uns illusorisch“, so Züchner. „Bei uns wird kein Geld bezahlt. Alle Spieler sind Einheimische oder zumindest aus der näheren Umgebung. Da sind große Sprünge zwar nicht möglich, aber insgesamt befinden wir uns mit dieser Philosophie auf dem richtigen Weg.“

Auch spielerisch schwebt dem Trainer, für den der FC Hundheim/Steinbach nach mehreren unterfränkischen Stationen der erste badische Verein ist, ein Weg vor: „Wir müssen clever und geduldig spielen“. Das gelte natürlich für alle Mannschaftsteile. „Unsere Defensive ist in der Vorsaison sicherlich stabil gewesen, doch auch hier wollen wir uns weiter verbessern.“

Offensive Alternativen

Große Hoffnungen setzt Züchner für die neue Saison besonders in die Offensive. Dort agierte Torjäger Rene Bundschuh in den vergangenen Spielzeiten meist als Alleinunterhalter. Doch diese Zeiten könnten nun vorbei sein. Zum einen ist Ciprian Iancu wieder aus Rumänien zurückgekehrt. Bereits in der Schlussphase der vergangenen Saison war der „Edeltechniker“ vereinzelt wieder zum Einsatz gekommen. Jetzt soll er erneut zu einer festen Größe im Mannschaftsgefüge werden.

Außerdem wird die Offensiv-Abteilung des FC durch Kevin Völk bereichert, der von den eigenen Junioren in den Landesliga-Kader gestoßen ist. „Er ist ein sehr agiler Spieler und technisch stark. Er soll an die Mannschaft herangeführt werden und erhält deshalb relativ viel Spielzeit“, sagt Dirk Züchner.

Insgesamt geht der FC Hundheim/Steinbach mit einem recht kleinen Spielerkader in seine zweite Landesliga-Spielzeit seit dem Aufstieg 2017/18. „Wenn alles glatt geht, ist das sogar ein Vorteil“, glaubt Züchner, „denn dann hält man die Jungs leichter bei Laune“. Probleme könnte es aber geben, wenn es viele Ausfälle von Spielern gibt. „So etwas wäre für uns nur schwer zu verkraften.“

Zunächst hofft Züchner auf jeden Fall auf einen guten Saisonstart. „Der würde uns vieles erleichtern, schließlich ist Fußball viel Kopfsache.“ Und das gilt auch für die Landesliga.

