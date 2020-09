Nachholspiele sind terminiert

Für die im Fußballkreis Tauberbischofsheim wegen einer amtlichen Anordnung abgesetzten Spiele des zweiten und dritten Spieltags (wir berichteten) wurden inzwischen neue Termine gefunden. Bei den beiden Begegnungen zwischen Türkgücü Wertheim und dem TSV Kreuzwertheim wird das Heimrecht gedreht. Die Partie TSV Kreuzwertheim I gegen Türkgücü Wertheim I findet nun am Mittwoch, 7. Oktober, das Spiel TSV Kreuzwertheim II gegen Türkgücü Wertheim II am Donnerstag 8. Oktober, jeweils um 19 Uhr in Kreuzwertheim, statt. Die abgesetzte Begegnung des dritten Spieltags TSV Kreuzwertheim I gegen FC Külsheim I wurde für Mittwoch, 14. Oktober, um 19 Uhr neu terminiert. Das Spiel der Reserven TSV Kreuzwertheim II gegen FC Külsheim II geht einen Tag später, also am Donnerstag, 15. Oktober, um 19 Uhr über die Bühne.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.09.2020