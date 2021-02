Merlins kassieren erste Heimniederlage seit 2019

Crailsheim.Die Hakro Merlins Crailsheim, Überraschungsmannschaft der Basketball-Bundesliga, bekamen vom Deutschen Meister Alba Berlin ihre Grenzen aufgezeigt. Beim 77:101 gab es die erste Heimniederlage in der Arena Hohenlohe seit Dezember 2019. Besonders in der Schlussphase wurden die "Zauberer" von den ersatzgeschwächten "Albatrossen" regelrecht vorgeführt. Crailsheims Trainer Tuomas Iisalo: „Wir hatten nicht unseren besten Tag. Wir waren in einigen Aktionen zu spät dran und das hat Berlin sehr effizient ausgenutzt. Wir können von diesen Dingen aber lernen."

