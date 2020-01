Marco Königs wieder ein „Preuße“

Drittligist SC Preußen Münster präsentierte mit Ex-Kickers-Spieler Marco Königs (29) einen Neuzugang. Der Angreifer wechselt von Hansa Rostock zu den Preußen. Für die Adlerträger absolvierte er zwischen 2011 und 2013 bereits 49 Spiele in der 3. Liga (neun Tore), sechs im Westfalenpokal (drei Tore) und zwei Partien im DFB-Pokal. Insgesamt blickt Königs auf 173 Drittliga- und 28 Zweitligaspiele zurück. „Ich bin überglücklich, dass das jetzt so schnell geklappt hat. Ich musste nicht eine Sekunde überlegen, ob ich das machen will. Hier steht ein ganz großes Ziel an erster Stelle. Dazu möchte ich meinen Beitrag leisten. Es wird eine große Herausforderung“, so Königs, der beim SC einen Vertrag bis Saisonende erhält. „Marco ist ein sehr zweit- und drittligaerfahrener Spieler, der viel für die Mannschaft arbeitet“, sagte Malte Metzelder, Geschäftsführer Sport bei den Münsteranern pati

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.01.2020