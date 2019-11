KKS Osterburken ist neuer Tabellenführer

Der zweite Wertungskampf der badischen Luftpistolen-Landesliga ist absolviert, und schon ergaben sich in allen drei Wettkampfregionen Führungswechsel. Neuer Tabellenführer der Landesliga Nord ist der SSV Rot. In der Landesliga Ost führt jetzt der KKS Osterkurken das Teilnehmerfeld an. Und in der Landesliga Südwest kürte sich der SV Neudorf zum neuen Tabellenführer.

Mit 4 :1 Punkten besiegte der SSV Rot die zweite Mannschaft des SV Walldorf. Die SG 1744 Mannheim gab dem SV Tairnbach mit 3 : 2 Punkten das Nachsehen. Der SSV Rauenberg bezwang die SGi Heidelberg mit 4 : 1 Punkten. Und die SVG Neckarau unterlag der SG Seckenheim mit 1 : 4 Punkten. Tagesbestschützen der Einzelwertung waren Thomas Weise vom SSV Rot und Thomas Kühnau, SVG Neckarau mit je 371 Ringen.

In der Landesliga Ost besiegte der KKS Osterburken den SV Bad Rappenau mit 4:1 Punkten. Die SGi Reichartshausen unterlag der SGi Königshofen mit 1:4 Punkten. Und die zweite Mannschaft des SV Eschelbach schlug den SSV Eberbach mit 4:1 Punkten. Tagesbestschütze der Einzelwertung war Gunnar Braun, SGi Königshofen mit 370 Ringen.

Mit 2 : 3 Punkten unterlag in der Landesliga Südwest die dritte Mannschaft des KKS Hambrücken der SG Durlach. Die SGi Östringen verlor gegen den SV Neudorf mit 1 : 4 Punkten. Der KKS Bretten musste sich der SG 1721 Karlsruhe mit 0 : 5 Punkten geschlagen geben. Und der SSV Keltern war dem SV Karlsdorf mit 1 : 4 Punkten unterlegen. Hier war Fabian Kramer vom SV Karlsdorf mit 373 Ringen bester Einzelschütze.

Landesliga Ost

Mannschaften: KKS Osterburken – SV Bad Rappenau 4:1, SGi Reichartshausen – SGi Königshofen 1:4, SV Eschelbhach II – SSV Eberbach 4:1. – Einzel: 1. Gunnar Braun, SGi Königshofen 370 Ringe, 2. Hermann Kohler, SGi Königshofen und Tanja Heller, SV Eschelbach je 365, 3. Sebastian Noe, KKS Osterburken 364. – Tabelle: 1. KKS Osterburken 8:2/4:0, 2. KKS Hüffenhardt 4:1/2:0, 3. SV Eschelbach II 4:1/2:0, 4. SGi Königshofen 5:5/2:2, 5. SV Bad Rappenau 4:6/2:2, 6. SGi Reichartshausen 3:7/0:4, 7. SSV Eberbach 2:8/0:4. müb

