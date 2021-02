Crailsheim.Die Basketballer der Hakro Merlins Crailsheim haben ihren Spitzenplatz in der Bundesliga gefestigt. Bei den JobStars Gießen 46ers gewann das Team von Trainer Tuomas Iisalo ungefährdet mit 101:82. Die Hohenloher lagen von Beginn an in Führung und hatten während der gesamten Spielzeit keinerlei Probleme mit dem abstiegsgefährdeten Gegner.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.02.2021