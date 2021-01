Hakro Merlins bei den Hamburg Towers ohne jede Siegchance

Crailsheim.Die Hakro Merlins Crailsheim mussten im Spitzenspiel der Basketball-Bundesliga eine herbe Niederlage hinnehmen. Bei den Hamburg Towers kassierte das Team von Trainer Tuomas Iisalo ein 72:89 (15:26, 20:27, 13:18, 24:18). Es war erst die zweite Niederlage der Crailsheimer in der laufenden Saison. In Hamburg war man von Beginn an auf verlorenem Posten. Die Gastgeber spielten bärenstark auf und ließen den Hohenlohern in dieser Partie nicht den Hauch einer Chance.

© Fränkische Nachrichten, Sonntag, 10.01.2021