Gratis zu den Ice Tigers

Die Tiger sind los, und zwar im „Park Plaza Nuremberg“. Das moderne Hotel ist seit Jahresbeginn offizieller Hotelpartner der Thomas Sabo Ice Tigers.

Hoteldirektor Carsten Baumann selbst hatte nach dem Besuch eines Spiels in der Arena Nürnberger Versicherung die Idee, mit dem Verein über Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu sprechen.

Heraus kam eine Partnerschaft, die nicht nur für die neue Saison verlängert, sondern sogar noch ausgebaut wurde. So werden die Ice Tigers auch zukünftig ihre Gäste im Park Plaza Nuremberg ebenso einquartieren wie Tryout-Spieler, die in Nürnberg ein Probetraining absolvieren. Schon Ice-Tigers-Legende Steven Reinprecht nächtigte mitsamt seiner Familie in dem Hotel, als er in der letzten Saison zu seiner offiziellen Verabschiedung nach Nürnberg zurückkehrte.

Das denkmalgeschützte Bauwerk mit seiner zentralen Lage gegenüber dem 1844 eröffneten Nürnberger Hauptbahnhof bietet 177 modern eingerichtete Superior Zimmer, Executive Zimmer und Suiten, sieben Konferenzräume für bis zu 70 Tagungsgäste, Fitnessraum und Sauna.

Wir verlosen exklusiv zwei Eintrittskarten für das Eishockey-Bundesliga-Spiel Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg gegen ERC Ingolstadt am 5. Januar 2020. Im Preis inbegriffen ist außerdem die Übernachtung im Park Plaza Nuremberg mit Frühstück. Die Anreise erfolgt auf eigene Regie und ist nicht im Preis inbegriffen. Wer bei dieser Aktion mitmachen möchte, schreibt eine E-Mail an gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte in die Betreffzeile „Eishockey“ eintragen und in der Mail den Namen, die Adresse und die Telefonnummer angeben. Einsendeschluss ist am Donnerstag, 28. November.

