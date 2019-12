FSV Dornberg spielt um die „Badische“

Sieben Futsal-Teams spielen an zehn Spieltagen ab dem 14. Dezember 2019 um die Meisterschaft in der Derbystar Futsal-Liga Baden. Ins Rennen gehen der FSC Philippsburg, TuS Mingholsheim Grasshoppers, Sportclub United Weinheim, TSV Mannheim-Futsal-Towers, Spartak Mannheim, FSC Phillipsburg sowie FSV Dornberg. Die Spieltage mit bis zu zwei Spielen pro Mannschaft werden in der Sporthalle Rheinsheim, Schönbornhalle Bad Schönborn und Sporthalle Schwetzingerstadt ausgetragen.

Wer Badischer Meister wird, steht spätestens nach dem letzten Spieltag am 29. Februar 2020 fest. Ansetzungen und Ergebnisse gibt es immer aktuell auf „www.fussball.de“.

Vorjahressieger GSV Karlsruhe tritt aktuell gemeinsam mit dem Villalobos F.C. als badische Vertreter in der Futsal-Regionalliga Süd an. bfv

