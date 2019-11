FN verlosen Karten fürs Weid-Turnier

Das traditionelle Bürgermeister-Weid-Hallenfußball-Turnier in der Tauber-Franken-Halle in Königshofen findet in diesem Jahr zum 49. Mal statt. Aus diesem Anlass verlosen die Fränkischen Nachrichten 1 x 2 VIP-Karten für das Obi-Masters am Sonntag, 29. Dezember, sowie 1 x 2 Dauerkarten für alle Weid-Turniere. Wer live dabei sein will, schickt eine E-Mail an gewinnspiel.fn@fnweb.de oder eine Postkarte an Fränkische Nachrichten, Frankoniahaus, Stichwort „Weid-Turnier“, 97941 Tauberbischofsheim. Einsendeschluss ist der 25. November. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Daten der Gewinner werden zum Zweck der Gewinnzusendung gespeichert.

Für folgende Weid-Veranstaltungen sind noch Mannschaftsmeldungen möglich: Sonntag, 22. Dezember, Obi-Cup (Kreisligen und Kreisklassen); Freitag, 27. Dezember, Turnier für Freizeitmannschaften; Freitag, 27. Dezember, Turnier für E-Jugend-Mannschaften; Samstag, 28. Dezember, Turnier für C-Jugend-Mannschaften, und Sonntag, 29. Dezember, Obi-Masters-Cup (von Bezirksliga bis Oberliga).

Weitere Infos und das offizielle Anmeldeformular gibt es unter www.sv-koenigshofen.com (Bgm.Weid-Turnier) oder unter Telefon 01 71/522 34 08. Anmeldeschluss ist Freitag, 15. November.

