Ein Lichtblick für den Sport

In schwierigen Zeiten haben die Haushaltspolitiker in der Nacht zum Freitag im Rahmen der Beratungen des Bundeshaushalts 2021 wertvolle Beschlüsse für den Erhalt der Vielfalt von Sportdeutschland getroffen. „In einer schweren Situation für SportDeutschland ist das ein enorm wertvolles Signal und ein Lichtblick für viele davon Betroffene im Sport. Unser Dank gilt allen Beteiligten, die seit Wochen und Monaten mit hohem Engagement daran mitgewirkt haben, ein Paket zu schnüren, welches einen Beitrag zum Schutz und damit zum Erhalt der wichtigen Vielfalt des Sports leistet. Ganz ausdrücklich geht dieser Dank an die Mitglieder im Haushaltsausschuss, im Sportausschuss und an das Team von Bundesinnenminister Horst Seehofer im BMI“, sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann.

Sportstättenbau unterstützt

Die Sportförderung über das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat (BMI) wächst von 279 auf 293 Mio Euro. Zudem wird das in diesem Jahr aufgelegte Programm „Coronahilfen Profisport“ auf Basis der gelockerten EU-Beihilferegeln ausgebaut und mit insgesamt 200 Millionen Euro für 2021 ausgestattet. Für Sportgroßveranstaltungen werden bis Ende des Jahres 2021 außerdem die Förderhöchstgrenzen vorübergehend erhöht. Welt- und Europameisterschaften können nun mit bis zu 400 000 Euro (bisher 150 000 Euro) und sonstige herausragende Veranstaltungen mit bis zu 200 000 Euro (75 000 Euro) durch das BMI unterstützt werden.

Ein weiteres wichtiges Unterstützungssignal wurde im Bereich des Sportstättenbaus gesetzt.

Das Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“, von dem maßgeblich die Sportstätteninfrastruktur profitiert, wurde nochmals erhöht und hat für die Förderrunde ab Februar/März 2021 nun ein Volumen in Höhe von 600 Millionen Euro. dosb

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.11.2020