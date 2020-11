Die Saison ist beendet

Wegen der Einstufung des Landkreises Schwäbisch Hall als Risikogebiet ruhte der Trainings- und Spielbetrieb der Schwäbisch Hall Unicorns bereits in den vergangenen zwei Wochen. Nun wird er für das Jahr 2020 endgültig beendet. Der American Football Verband Deutschland (AFVD) bestätigt das offizielle Saisonende zum 30. November.

Per Mail informierte der AFVD am Freitag, dass die Footballsaison 2020 zum 30. November beendet wird, wie es auch in der Bundesspielordnung verankert ist. Alle noch geplanten Spiele, so auch die Endspiele der Damen- und Jugend-Bundesliga, fallen aus. Letztendlich stellt dies lediglich eine Formalie dar, denn die jüngsten Corona-Beschlüsse des Bundes und der Länder untersagen einen Trainingsbetrieb im Amateursport ab heute bis zu diesem Datum. De facto ist das Saisonende also jetzt bereits gekommen.

Gehrke hofft auf 2021

Bei den Schwäbisch Hall Unicorns wurde der Trainings- und Spielbetrieb bereits vor zwei Wochen zum wiederholten Mal ausgesetzt. Grund dafür war das Erreichen der 50er-Grenze bei der Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Schwäbisch Hall und die damit verbundene Einstufung als Risikogebiet.

Für die Unicorns geht, wie für alle anderen Football-Vereine in Deutschland, ein frustrierendes Sportjahr zu Ende. „Es bleibt nichts anderes übrig, als unter 2020 einen Strich zu machen und nach vorne zu schauen. Wir hoffen sehr, dass wir in 2021 wieder zu einem Stück mehr Normalität zurückkehren können“, sagt Vorsitzender Jürgen Gehrke und fügt an: „Besonders gefreut hat uns, wie unsere Fans und unsere Partner zu uns gehalten haben.“ axe

