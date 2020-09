Aber solche K.o.-Spiele wollen die Leute doch sehen; das zeigen doch jedes Jahr die hohen Zuschauerzahlen bei Relegationsspielen.

Wiedemann: Das stimmt, aber auch die Auf- und Abstiegsgruppen versprechen Spannung, weil man quasi immer punkten muss – gegen den Abstieg noch mehr als um den Aufstieg, denn es steigt ja die Hälfte aller Teams ab. Könnte der Spielmodus während der Saison geändert werden? Beispiel Kreisliga Buchen: Sie ist 18 Mannschaften stark, die Vereine wollten aber nach dem herkömmlichen Modell „Jeder gegen jeden“ spielen. Wenn es terminlich, aus welchem Grund auch immer, eng werden würde, könnte man dann noch auf ein alternatives Modell „umswitschen“?

Wiedemann: Grundsätzlich ist in dieser Saison vieles denkbar. Wir müssen uns vieles für besondere Fälle, vor allem natürlich wegen Corona, offen halten. Theoretisch ist es denkbar, den Modus noch während der Saison zu ändern, weil es grundsätzlich immer besser ist, eine sportliche Entscheidung herbeizuführen als bei einem eventuellen Abbruch irgendwelche Wertungen vornehmen zu müssen. Allerdings wird eine Änderung des Spielmodus’ in der Praxis nicht leicht umsetzbar sein. Wir können jetzt nicht hergehen und nach einer möglichen Saisonunterbrechung sagen: Jetzt spielt nur noch der Erste gegen den Zweiten, um den Meister zu ermitteln.

Also ist es nicht so, dass der BFV für alle möglichen Szenarien Notfallpläne in der Schublade liegen hat?

Wiedemann: Wir haben uns natürlich viele Gedanken gemacht und sind auf vieles vorbereitet. Aber es gibt so viele denkbare Szenarien, dass man nicht auf alles vorbereitet sein kann. Wir haben jetzt ja die Spielordnung dahingehen geändert: Wenn es noch einmal zu einem Abbruch kommen sollte, kann der Verband sagen, wie sie gewertet wird. Es steht aber zusätzlich noch drin, was alles in Betracht kommen könnte. Zum Beispiel: Wenn die überwiegende Zahl der Mannschaften zum Zeitpunkt des Abbruchs weniger als 50 Prozent der Meisterschaftsspiele bestritten haben, dann kann es auch zu einer Annullierung der Saison kommen, weil dann zu wenige Spiele gespielt sind, um eine sportliche Einschätzung treffen zu können. Ist man allerdings über diese Schwelle drüber, dann würde wieder die Quotientenregelung greifen – dieses Mal aber mit Absteiger. Alle Konstellationen können wir dabei aber nicht berücksichtigt haben. Noch ein Beispiel: Eine Mannschaft kann aufgrund eines Corona-Ausbruchs wochenlang nicht spielen. Dann wird aber die Saison abgebrochen, die Mehrzahl der Mannschaften hätte 50 Prozent der Begegnungen gespielt, nur diese eine eben nicht. Könnte man jetzt diese eine Mannschaft absteigen lassen oder nicht? Was ist, wenn mehrere Mannschaften solch eine „Corona-Pause“ einlegen müssten? Man sieht: Man kann nicht jeden Einzelfall regeln.

Aber ganz konkret: Am ersten Spieltag der Landesliga Odenwald kommt es gleich zum Derby Oberwittstadt gegen Rosenberg. Angenommen: Am Tag danach würde bei einer Mannschaft ein positiver Corona-Fall bekannt. Was passiert dann?

Wiedemann: Es gibt da unterschiedliche Situationen, aber in diesem konkreten Fall wäre es recht einfach: Die Vereine müssen direkt mit der örtlichen Gesundheitsbehörde in Kontakt treten, wenn nicht die Behörde bereits über die Kontaktnachverfolgung des Spielers an den Verein herangetreten ist. In diesem Fall ist dann auch der Verband zu informieren und dann muss zusammen mit der Gesundheitsbehörde das weitere Vorgehen abgesprochen werden. Wenn es dann eine Anordnung geben sollte, dass die gesamte Mannschaft in Quarantäne müsste, würden die weiteren Spieler dieses Teams abgesetzt – so lange wie die Quarantäne angesetzt, plus noch ein wenig Vorbereitungszeit für das nächste Spiel.

Und den Gegner betrifft das dann nicht?

Wiedemann: Das kann man nicht pauschal sagen; das entscheiden die Behörden. Der „Klassiker“ wäre ja der: Ein Spieler meldet sich am Spieltag beim Trainer und sagt, er weise die typischen Corona-Symptome auf. Was passiert dann? Der oder die Spieler müssen auf die Partie verzichten und zum Arzt. Heißt: So lange kein positiver Befund nachgewiesen ist, müsste die Mannschaft ohne diesen oder diese Spieler auskommen.

Noch einmal sportlich auf den Odenwald geschaut: Erstmals hat mit dem FV Lauda der Meister der Landesliga auf den Aufstieg in die Verbandsliga verzichtet. Auch der „Vize“ Oberwittstadt wollte nicht. Glauben Sie, dass solch ein Handeln Schule macht, und „der Odenwald“ künftig öfter verzichtet, weil vor allem die jüngste Vergangenheit gezeigt hat, „dass man eh keine Chance hat“?

Wiedemann: Nein, das glaube ich nicht. Türkspor Mosbach hatte beispielsweise großes Interesse aufzusteigen. Das zeigt, dass es Mannschaften gibt, die in die Verbandsliga wollen. Aber klar: Es gibt in der Landesliga nur eine Handvoll Bewerber, die sich die Verbandsliga als gute Spielklasse vorstellen können.

