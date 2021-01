Bundesliga-Siege für Crailsheim und Würzburg

Crailsheim/Würzburg.Die beiden Basketball-Bundesligisten aus der Region haben am Wochenende Siege einfahren können. Die Hakro Merlins Crailsheim mussten beim 82:77-Arbeitssieg gegen medi Bayreuth allerdings mehr schuften, als ihnen lieb war. Völlig überraschend hat dagegen s.Oliver Würzburg das Main-Derby in Frankfurt gewonnen und damit die Fraport Skyliners von den Playoff-Rängen geschubst. Überragende Spieler beim 80:72 in Hessen waren Cameron Hunt und Brekkott Chapman, die für über die Hälfte der Würzburger Punkte verantwortlich zeichneten.

© Fränkische Nachrichten, Sonntag, 17.01.2021