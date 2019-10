Im Rahmen des Online-Gewinnspiels „Jubeln und Gewinnen“ in der Fußballbeilage „Volltreffer“ (wir berichteten) verlosten die Fränkischen Nachrichten unter allen „Votern“ einen Ticket-Gutschein der FN. Die „Losfee“ zog Christina Dörr aus Pülfringen, und so übergab Michael Fürst, Teamleiter Sport bei den FN, gestern im Kundenforum des Frankoniahauses den Gutschein an die glückliche Gewinnerin. mag

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.10.2019