17 Freiwillige jetzt qualifiziert

Das Sport-Assistentenmodell der Badischen Sportjugend, im Badischen Sportbund Nord speziell für den Main-Tauber und den Neckar-Odenwald-Kreis konzipiert, hat sich bereits zum achten Mal als „ein überaus attraktives, erprobtes, dezentrales Angebot zur Gewinnung junger Nachwuchskräfte im Sport bewährt“. 17 Seminarteilnehmer qualifizierten sich nun sportlich und theoretisch am Wochenende in der Kaufmännischen Schule in Tauberbischofsheim weiter und schafften mittels einer Lehrprobe den erfolgreichen Abschluss.

Bewegung, Sport und Spiel gehörten nach wie vor zu den häufigsten Freizeitaktivitäten von Kindern und Jugendlichen, obwohl Facebook und Internet den Bewegungsdrang junger Menschen inzwischen stark beeinträchtigen. Erklärtes Ziel der Badischen Sportjugend ist es daher, „die Lebens-, Bildungs- und Entwicklungschancen junger Menschen in den Sportvereinen der Region Main, Tauber und Odenwald abzusichern und zu verbessern“. Um weiterhin erfolgreich sein zu können, müsse man „insbesondere junge, engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter frühzeitig und verstärkt in die ehrenamtliche Verantwortung nehmen, damit sie mit Lernerfahrungen ausgestattet, auch Verantwortung für die Jugendarbeit in unseren Vereinen übernehmen können“. Als Referenten fungierten Julia Seus, Timo Seus und Marco Seus. Die Lehrgangsleitung lag bei Julia Seus.

Die Verantwortlichen der Sportjugend sowie Hans Sieber, Geschäftsführer der Arnold Hollerbach-Stiftung, haben bei einem Besuch der Ausbildungsreihe übereinstimmend festgestellt, dass das Sportassistentenmodell des BSB ein erfolgreiches, dezentrales Angebot zur Gewinnung junger Nachwuchskräfte für das Ehrenamt ist. Hier werden neben sozialen und persönlichkeitsbildenden Eigenschaften auch Organisations-, Leitungs-, Team- und Gremienkompetenzen entwickelt, die auch beruflich um- und eingesetzt werden können.

Mit den beiden Sportjugendservicecentern in Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim (www.sportjugend-main-tauber.de) stehen außerdem allen Neueinsteigern und Ehrenamtlichen Beratungs- und Unterstützungseinrichtungen zur Verfügung, die das Freiwilligenengagement nachhaltig fördern, begleiten, unterstützen, professionalisieren und beraten. In den vergangenen acht Jahren wurden nun über 150 neue Sportassistenten, größtenteils unter 18 Jahren, ausgebildet und motiviert, die sich nun teilweise über einen dezentralen Aufbaulehrgang weiter qualifizieren können. sj

