Zwei weitere Bauplätze im Neubaugebiet verkauft

Unterwittstadt.In seiner letzten Sitzung in diesem Jahr behandelte der Ortschaftsrat sechs Tagesordnungspunkte, darunter die Ehrung einer Blutspenderin.

Ortsvorsteher Danny Barie begrüßte im ehemaligen Schulhaus Unterwittstadt neben den Mitgliedern des Gremiums zahlreiche interessierte Zuhörer.

Eingang schadhaft

Wie er beim Punkt „Geplante Maßnahmen für den Haushalt 2020“ informierte, ist am Eingang zur Wohnung im Alten Schulhaus sowohl die Treppe als auch das Podest schadhaft. Die Instandsetzung wurde schon, wie Barie sagte, für den Haushalt 2019 beantragt und wird nunmehr nochmals neu aufgenommen.

Weiterhin soll der Haßbach-Feldweg komplett saniert werden. Vom Ortschaftsrat wurde dabei als sehr wichtig erachtet, eine ordentliche Führung des Oberflächenwassers herzustellen. Als dritte Maßnahme, so informierte der Ortsvorsteher, wird die Anlage von neuen Urnengräbern eingereicht. Momentan sind in Unterwittstadt noch drei Urnengräber ausgewiesen. Da ein verstärktes Interesse an dieser Bestattungsform zu erkennen ist, besteht nach Ansicht des Ortschaftsrates Handlungsbedarf. Der Standort, die Art und Form der geplanten Urnengräber oder eventuell auch Urnenwände soll nach Genehmigung durch den Ravensteiner Gemeinderat gemeinsam mit der Bevölkerung Unterwittstadts erarbeitet werden.

Beim Punkt „Anfragen aus dem Ortschaftsrat“ berichtete Ortsvorsteher Barie über den aktuellen Stand des geplanten Vorhaltens von Hundekotabfalleimern wie auch Hundekotbeutelspendern. Der im Jahr 2017 gestellte Antrag wurde von der Verwaltung abgelehnt. Barie wird nochmals bei der Verwaltung nachfragen.

In diesem Jahr wurde der Antrag des Ortschaftsrates für das Anbringen eines Verkehrsspiegels an der Einmündung Weinbergweg/Baulandstraße im Rahmen der stattgefundenen Verkehrsschau abgelehnt. Ortschaftsrat Armin Stock hält die damalige Begründung für nicht nachvollziehbar und bittet um eine erneute Prüfung. Von einem Einwohner wurde in der anschließenden „Bürgerfragestunde“ eine Antwort nach den momentanen Eigentumsverhältnissen des bereits im Jahre 2009 abgebrannten Wohnhauses gegenüber des alten Schulhauses gewünscht. Ortsvorsteher Barie meinte hierzu, dass es nichts „Neues“ zu berichten gebe. Das Grund-stück habe immer noch den gleichen Besitzer. Mehrere Bürger beschweren sich über die zum Teil erhebliche Verschmutzung der Feldwege durch Landwirte. Ortsvorsteher Barie meinte hierzu, dass er bei der Verwaltung nachfragen werde, wie gehandelt werden kann.

Ein weiterer Einwohner klagte über den Zustand der Bankette am Fahrbahnrand der Straße zwischen Oberwittstadt und Unterwittstadt. Durch die neue Tragschicht ist ein großer Versatz zwischen Fahrbahnoberkannte und Banketten entstanden.

Dies stelle gerade bei Ausweichmanövern eine erhebliche Gefahrenquelle dar.

Ein weiterer Bürger berichtete über den schlechten Zustand der Teerdecke eines Gehweges in Höhe der Einmündung des Hofäckerweges. Der Ortschaftsrat wird sich den vorgebrachten Themen annehmen.

Ortsvorsteher Barie hatte die ehrenvolle Aufgabe, Tanja Stock für ihr 25-maliges Blutspenden auszuzeichnen. Barie lobte das Engagement und die Hilfsbereitschaft der Blutspenderin und überreichte eine Ehrenurkunde und ein Geschenk.

Unter Punkt „Verschiedenes“ informierte er darüber, dass die Federtierwippe am Spielplatz defekt ist und ersetzt werden muss. Der Heimat- und Kulturverein hat bereits für Ersatz gesorgt. Die Finanzierung dieses Spielgerätes wird über Spenden getätigt. Der Einbau wird vermutlich im Rahmen des alljährlichen Arbeitseinsatzes erfolgen.

Das Zurückschneiden der Sträucher und Bäume am Bachufer kann wegen Überlastung des Bauhofs nicht zeitnah stattfinden, informierte Barie. Auf Hinweis der Verwaltung könnten die Eigentümer selbst aktiv werden, sollten dies aber vorher dort anmelden. Erfreulich ist es, dass im Neubaugebiet zwei weitere Bauplätze verkauft wurden, somit stehen nur noch drei Bauplätze zur Verfügung. Weiter berichtete der Ortsvorsteher, dass das Anbringen von Verkehrsschildern, die auf einen Radweg hinweisen, seitens der Verwaltung abgelehnt wurde. In einer kurzen Diskussion wurde vom Ortschaftsrat die Notwendigkeit nochmals klargestellt, da es sich bei einem Teilstück um einen reinen Rad - und Fußweg handelt und nicht, wie irrtümlich angenommen, um einen Multifunktionsweg. Bemängelt wurde auch, dass die Straßenlampe auf der Mauer zwischen Kirche und Schulhaus den dortigen Bereich nur sehr ungenügend ausleuchte. In die vorhandene Lampe kann wegen der Höhe kein LED Leuchtmittel eingebaut werden, deshalb werde hier eine neue Lampe angebracht werden müssen. F

