Nach dem Arbeitseinsatz am Spielplatz in Erlenbach, bei dem zahlreiche Helfer mitwirkten, gibt es für die Kinder wieder einiges zu entdecken.

Erlenbach. Der Spielplatz des ehemaligen Kindergartenplatzes ist wieder ein Schmuckstück geworden und wird den Kindern in Zukunft große Freude bereiten. Diese Ansicht vertrat der Ortschaftsrat Erlenbach nach Abschluss der gelungenen Renovierungsarbeiten. Bereits am Vorabend trafen sich der Ortschaftsrat mit einigen Eltern zur Vorbesprechung der zu erledigenden Arbeiten vor Ort.

Viel zu tun

Am Samstagmorgen ging es mit viel Enthusiasmus und großer Motivation an die Arbeit. Es wurde gereinigt, geschliffen, neue Farben aufgebracht und die Kies- und Sandflächen von Unkraut und Dreck befreit. 15 bis 20 Teilnehmer aus Orts- und Gemeinderat und einiger beteiligter Eltern waren mit Gerätschaften angerückt, um den in die Jahre gekommenen Spielplatz wieder auf Vordermann zu bringen. Sehr zur Freude einiger mithelfender Kinder.

Ein Radlader, Schleif- und Streichmaterial, Kies und Sand wurden von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Auch hierfür gilt der Dank des rührigen Ortsvorstehers und seiner Kollegen aus dem Rat.

Zur Vervollständigung wird in den kommenden Wochen noch ein Drehkarussell, welches von verschiedenen Sponsoren finanziert wird, am Platz der in diesem Zug zurückgebauten defekten Wippe installiert.

Grillabend als Abschluss

Zum Abschluss lud der Ortsvorsteher zu einem Grillabend alle Beteiligten – auch Helfer von diversen anderen Aktivitäten an der Leichenhalle, am Friedhof, am Farrenstallgebäude und bei verschiedenen Arbeiten an der Grillhütte –im Farrenstallgebäude ein.

Dort gab es noch einmal ein Dankeschön des Ortschaftsrats mit dem Hinweis, dass noch einige Arbeiten, beispielsweise die Schimmelbeseitigung am Bürgerzentrum, zu erledigen seien. Dazu würden auch wieder freiwillige Helfer gesucht.

Kinder werden sich freuen

Alles in allem ein gelungener Arbeitseinsatz mit starker Unterstützung der Bevölkerung. Die Kinder, die den Spielplatz und die Spielgeräte nutzen, werden sicherlich ihren Spaß daran haben.

