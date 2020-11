Von 57 Projekten der Stadt wurden 49 umgesetzt

Anstelle eines Nachtragshaushalts für das Jahr 2020 wird es bei der Stadt Ravenstein ein sogenanntes Haushaltskonsolidierungskonzept geben.

Oberwittstadt. Zwei markante Punkte standen im Mittelpunkt der Sitzung des Gemeinderates am Donnerstagabend im Dorfgemeinschaftshaus. Zum einen hat sich das Gremium nach Vorschlag der Rechtsaufsicht des Landratsamtes für ein Konzept zur Konsolidierung des Haushalts 2020 und der weiteren mittelfristigen Finanzplanung entschieden. Weiter beschloss der Gemeinderat, ein Stadtentwicklungskonzept für den Stadtteil Merchingen mit der SteG, Stadtentwicklung aus Stuttgart, anzugehen (Bericht folgt).

Dass es anstelle eines Nachtragshaushalts ein sogenanntes Haushaltskonsolidierungskonzept geben solle, habe die Rechtsaufsicht des Landratsamts Neckar-Odenwald-Kreis vorgeschlagen, so Bürgermeister Ralf Killian. Zwischenzeitlich sei das auch mit dem zuständigen Mitarbeiter besprochen worden, erklärte Bürgermeister Killian einleitend.

So wurde der derzeitige Haushaltsplan in den Einnahmen und Ausgaben neu überarbeitet und Maßnahmen herausgenommen, die man in diesem Jahr nicht mehr umsetzen könne. Rechnungsamtsleiter Marcus Wägele stellte die vorgenommenen Veränderungen vor und sagte, dass man im diesjährigen Haushaltsplan wie auch in der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahre 2023 viele „Ideen“ aufgenommen habe. Die Rechtsaufsicht habe deshalb angeregt, alle Erträge und Aufwendungen dahingehend zu überprüfen, wo Einsparmöglichkeiten vorhanden sind und wo zusätzliche Mehreinnahmen zu erzeugen wären. Auch die Umsetzung der geplanten Investitionen sollte überprüft und berichtigt werden.

Das habe man auch gemacht, sagte Wägele weiter, der dann auf die einzelnen Veränderungen bei den Einnahmen und Ausgaben im Ergebnishaushalt einging.

Maßnahmen aus Plan genommen

So wurden unter anderem die geplanten Maßnahmen wie Friedhofsangelegenheiten und Feuerwehrkonzept aus dem Plan herausgenommen. Diese und weitere geplante Maßnahmen werden dann in den nächsten Jahren wieder in den Haushalt eingestellt, wenn sie realisiert werden. „Das bedeutet keinesfalls“, so Wägele, „dass sie ganz gestrichen werden“. Mit Mehreinnahmen plant man bei der Gewerbesteuer.

Erfreulich sei auch, dass sich die Kreisumlage reduzierte, was weiter zur Konsolidierung des Haushaltes beitrage. Auch in der mittleren Finanzplanung bis zum Jahr 2023 wird es Veränderungen bei den geplanten Investitionen geben. Das jetzt überarbeitete und geänderte Zahlenwerk trage auch mit dazu bei, dass sich die Finanzen der Stadt in diesem und in den weiteren Jahren bis 2023 wesentlich verbessern werden.

Änderungen geplant

Auch bei den Investitionen wie beispielsweise den geplanten Brandschutzmaßnahmen, der Generalsanierung der alten Schule in Hüngheim, dem Umbau des alten Rathauses, dem Kauf eines neuen Traktors, beim Neubau des Bauhofs sowie bei Straßensanierungen seien finanzielle Änderungen geplant.

Nach einigen Wortmeldungen aus dem Gremium stimmte dieses dem vorgelegten Konzept einstimmig zu. Bürgermeister Ralf Killian ergänzte, dass von den 57 in diesem Jahr geplanten Projekten bis auf acht alle umgesetzt wurden, was sehr gut sei. Kleinere Maßnahmen seiend noch in der Planung.

Unter „Verschiedenes“ gab Bürgermeister Killian bekannt, dass die Bauarbeiten am neuen Seniorenheim begonnen hätten. Der neue Betreuer, der Pflegedienst Geras, suche in einer Stellenausschreibung jede Menge neue Mitarbeiter.

Weiter gab der Bürgermeister das Ergebnis einer Verkehrszählung von Aschhausen kommend bekannt. Das Infomobil der BBV zum geplanten Breitbandausbau wird Anfang Januar nach Merchingen kommen. Standplatz ist bei der Metzgerei Maurer.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.11.2020