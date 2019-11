Vier Kandidaten in Ravenstein

Ravenstein.Für die Bürgermeisterwahl in Ravenstein gibt es insgesamt vier Kandidaten: Zum Bewerbungsschluss für die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 1. Dezember, kam zu den drei vorliegenden Bewerbungen (die FN berichteten) eine weitere hinzu, wie auf Anfrage der Fränkischen Nachrichten im Rathaus zu hören war. Somit hat neben Amtsinhaber Hans-Peter von Thenen, Ralf Killian aus Oberwittstadt und Ulrike Quoos aus Osterburken auch Reiner Rosenitsch, Schichtführer aus Adelsheim, seine Bewerbung eingereicht. Wie der Gemeindewahlausschuss feststellte, sind alle Kandidaten zugelassen. Die öffentliche Vorstellung der Bewerber findet am Mittwoch, 20. November, um 19 Uhr im Schloss in Merchingen statt. Um gewählt zu werden, ist im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen notwendig. Bei einem möglichen zweiten Wahlgang am 15. Dezember genügt die einfache Mehrheit. dani

