Viel über Thema Nachhaltigkeit erfahren

Unterwittstadt.Seit vielen Jahren ist die kfd-Aktionswoche eine gute Gelegenheit, um mit Frauen ins Gespräch zu kommen und den Kontakt zueinander zu pflegen. Dieses Jahr ruft sie unter dem Motto „Frauen, wem gehört die Welt?“ zum nachhaltigen kfd-Pilgerweg auf. Dabei werden unter anderem Themen wie der Klimawandel, das Plastik in den Ozeanen und andere Umweltsünden behandelt.

Start in Unterwittstadt

So startete die Aktion unter den üblichen Hygienebestimmungen an der katholischen Kirche St. Michael in Unterwittstadt. Andrea Retzbach begrüßte die Frauen und erläuterte kurz die Themen und Ziele der Aktion.

Die erste Station des Pilgerweges war der Demeter Bio-Bauernhof von Ingrid und Klaus Ziegler in Unterwittstadt mit dem Thema: „Das nährt uns für eine nachhaltige Landwirtschaft“.

Demter Bio-Bauernhof vorgestellt

Die ganze Familie präsentierte den Hof mit spannenden Berichten von den Anfängen, über Grundsätze der Demeter-Vorgaben bis zur diesjährigen Grünkernernte. Nach einem gemeinsamen Gebet für die Schöpfung, ging es gestärkt mit neuem Wissen über regionales, umweltbewusstes Einkaufen und Verbrauchen weiter.

Die nächste Station waren die Recycling-Container in Unterwittstadt. Ursula Schaller berichtete über Möglichkeiten der Abfallvermeidung.

Im Gespräch mit den Teilnehmern erfuhren die Frauen, dass sich ein Neukauf oft vermeiden lässt, wenn man sich die Fragen stellt, ob man das Produkt wirklich braucht. Alternativ könne das Produkt ausgeliehen oder gegebenenfalls gebrauchterworben werden. Man sollte keine billigen Wegwerfsachen erwerben, sondern auf hochwertige und langlebige Produkte achten.

Die dritte Station in Ballenberg führte Brigitte Müller mit vielen Aktionswörtern hin zum Thema fairer Handel. Nach dem vorgetragenen Impuls wurden im Gespräch viele Informationen ausgetauscht. Danach lauschten und bewegten sich die Teilnehmerinnen zum vorgespielten Gebet „Vater unser“ auf Suaheli.

Abschlussgeschenk

Als Dank für die Teilnahme und den Gedankenanstoß gab es ein Geschenk: fair gehandelte Schokolade. Nach dem Luzerner Frauensegen und einer kleinen Pause, machten sich alle, gestärkt an Wissen und gemeinsam verbrachter Zeit, auf den Nachhauseweg.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.09.2020