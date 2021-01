Unter anderem Ausbildungsplatzgarantie und Mietendeckel gefordert

Ravenstein.Als Start in das Wahljahr 2021 tauschten sich die Jusos aus der Region mit den Landtagskandidaten aus. Die SPD-Landtagskandidatin Dr. Dorothee Schlegel war bei dieser Videokonferenz mit dabei, ging es doch sowohl um organisatorische Fragen als auch um Themen, die die junge Generation betreffen. Noch nie haben die Jusos so viel Einfluss auf das Landtagswahlprogramm genommen wie für die Wahl am 14. März.

Konkrete Forderungen sind vor allem nach die einer Ausbildungsplatzgarantie, nach einer soliden Grundfinanzierung von Berufsausbildung und Studium, aber auch nach genügend Wohnheimplätzen. „Die DHBW in Mosbach ist Hochschulstandort“, warf Philipp Hensinger aus Walldürn ein. „Daher betrifft dies uns im ländlichen Raum ebenso wie in den Unistädten.“

Zu guter Bildung und Ausbildung gehört dringend der Ausbau des Glasfasernetzes. Denn neben Homeschooling, das neben Schülern auch Studierende und Azubis betreffe, seien funktionierende Videokonferenzen eine Garantie für gute Arbeitsplätze, gerade im eher strukturschwachen ländlichen Raum.

Umweltthemen sind wichtig

Neben der Bekämpfung von Rassismus und dem Einsatz für „Gender-Equality“, das heißt gleiche Chancen für alle Menschen ohne Ansehen des Geschlechts, liegen den Jusos ganz konkrete Umweltthemen am Herzen: Verpflichtende Wärmeplanung beim Bauen, der Ausbau der Erneuerbaren Energien und die Gestaltung des Ausstiegs aus dem Verbrennungsmotor.

Ein Mietendeckel gehört auch ins Themenportfolio. Denn immer mehr werden beim Wohnen auch Wärme und Heizung ein Kostenfaktor. Auch wenn manches noch nicht sofort politisch aufgenommen werden kann, müsse es benannt, gefordert und intensiver als bisher diskutiert werden. „In die Zukunft zu investieren lohnt sich.“ Da waren sich die Jusos ebenso einig wie die SPD-Kandidaten .

Mit Aktionen vor Ort sein

Wie werden die Jusos in diesen nächsten Wochen nun Wahlkampf machen können? Dazu informierte sich die SPD-Jugend in der zweiten

Hälfte der Konferenz gegenseitig. Über verschiedene Formen der Sozialen Medien werden neue Wege beschritten. Spannend sei dabei, was möglich ist, auch wenn manches Mal die Technik oder die Verbindung noch zu optimieren sei. Mit dem Angebot „sind wir auf der Höhe der Zeit“, wurde das Willy-Brandt-Zitat eingeworfen. Wie Brandt dies umgesetzt hätte, wissen die Jusos nicht, zumal es eine solche Lockdown-Situation noch nie gegeben habe. Klar war ihnen jedoch: „Es muss und es wird Aktionen geben, mit denen wir vor Ort sein können und sein werden.“

„Wer, wenn nicht unsere Generation muss das jetzt aktiv mitgestalten“, versprachen die Jüngeren sowohl den älteren, als auch den jüngeren Kandidaten aus der Region.

Dr. Dorothee Schlegel hoffte sehr darauf, dass es in den nächsten Wochen möglich werde, nah bei den Menschen zu sein. Jetzt setzt die SPD-Kandidatin darauf, dass weniger Kontakte allen helfen mögen, wieder mehr Normalität zu erreichen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 11.01.2021