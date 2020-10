Unermüdlicher Einsatz für die heimischen Wälder

Oberwittstadt.Im Rahmen der öffentlichen Gemeinderatssitzung nach der erfolgten Waldbegehung wurde der seitherige Revierleiter Jürgen Günther durch Bürgermeister Ralf Killian in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Laudatio von Bürgermeister Killian

In seiner Laudatio ging Killian auf den forstlichen Werdegang von Jürgen Günther ein, der nach seinem Wehrdienst am 1. Mai 1986 zum staatlichen Forstamt Adelsheim versetzt wurde und mit der Stellvertretung des Forstreviers Merchingen, inklusive den Gemarkungen Hüngheim, Erlenbach, Unterwittstadt und Merchingen betraut wurde. Er hatte damals die ihm zur Verfügung gestellte Revierleiter-Wohnung im Schulhaus in Merchingen bezogen.

Im Jahr 1993 wurden Revierleiter Günther Staatswaldflächen aus dem Bereich des Forstamtes Hardheim übertragen und dabei die Gemarkungen Erlenbach und Unterwittstadt an den Nachbarkollegen Hubert Müller übergeben. Mit der Pensionierung von Otmar Hettinger auf Ende Dezember des Jahres 1996 und der sich abzeichnenden Reform 1998 wurde Günther der Dienstposten des Reviers Ravenstein-Osterburken übertragen. Ab diesem Zeit-punkt betreute er fünf Distrikte im Bereich der Stadt Osterburken mit insgesamt 336 Hektar Waldfläche. Dafür hat er die Betreuung der Waldungen auf den Gemarkungen des Stadtteils Hüngheim ebenfalls an Hubert Müller übergeben.

Im Jahr 2007 hat er den Staatswald abgegeben und die federführende Betreuung der Wälder des Barons von Adelsheim übernommen. Schwerpunkte seiner Tätigkeit, so Bürgermeister Killian, waren besonders die Erstellung eines Feinerschließungskonzepts, die Neubegründung und Pflege von Beständen, welche durch die großen Stürme „Vivian“, „Wiebke“ und auch „Lothar“ entstanden sind.

Nasslagerplatz betreut

Zusätzlich betreute Günther den Nasslagerplatz unterhalb Merchingens ab dem 1. Mai 1990 bis zur Auflösung und dem Rückbau im Jahre 1993. Im Jahre 2000 wurden die Revierleiter des Forstamtes und die städtischen Waldarbeiter im Nordschwarzwald zur Beseitigung der Sturmwürfe nach „Lothar“ eingesetzt. Eine weitere Aufgabe war die zentrale Betreuung des Wertholzplatzes RIO, über den die wertvollsten Stämme der gesamten Umgebung versteigert werden.

Eine zusätzliche Aufgabe war die forstfachliche Begleitung der Baumaßnahmen zur Errichtung der vier Windkraftanlagen in Merchingen, welche komplett in den städtischen Wald gebaut wurden.

Am 25. August 2005 feierte der neue Pensionär sein 25-Jahr-Dienstjubiläum. Wie der Bürgermeister weiter betonte, ist er schon gleich nach seiner Ausbildung in den deutschen Forstverein eingetreten, wo schwerpunktmäßig übergreifende Waldbauthemen behandelt wur-den. Zudem ist Günther Mitglied im Kuratorium für Waldarbeit. In seiner Freizeit widmet er sich gerne der Fotographie und unternimmt sehr gerne Reisen.

Präsent überreicht

Bürgermeister Killian bedankte sich bei Jürgen Günther für seinen jahrelangen unermüdlichen Einsatz und sein außerordentliches Engagement um den heimischen Wald, der trotz bestehender Schäden noch in einem guten Zustand ist, was mit ein Verdienst von Jürgen Günther gewesen ist.

Als kleines Zeichen des Dankes überreichte er im Namen der Stadt ein Präsent und wünschte zukünftig im Ruhestand alles Gute. Jörg Puchta schloss sich im Namen der anwesenden Kollegen den guten Wünschen an. F

