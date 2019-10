Ulrike Quoos bewirbt sich

Ravenstein/Osterburken.Ulrike Quoos aus Osterburken bewirbt sich für die Bürgermeisterwahl am 1. Dezember in Ravenstein. Die naturverbundene Wirtschaftsingenieurin kennt die Ravensteiner gut und ist überzeugt, etwas bewegen zu können.

Die 45-jährige Kandidatin für das Bürgermeisteramt in Ravenstein wurde 1974 in Buchen geboren und besuchte das GTO, an dem sie auch das Abitur ablegte.

In Dresden studierte sie Forstwissenschaften und absolvierte ihr Diplom als Wirtschaftsingenieurin. Ein großes Anliegen der naturverbundenen Tierschützerin ist vor allem die ehrenamtliche Arbeit.

Sie ist Prädikantin der evangelischen Kirche, Vorsitzende des Kirchengemeinderates, Vorstandsvorsitzende im Kreisjugendring und im Jugendhilfeausschuss tätig.

