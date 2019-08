Über 50 Jahre des Lebens ehrenamtlich engagiert

Oberwittstadt.Der ehemalige Ortsvorsteher des Stadtteils Oberwittstadt, Alois Schmitt, feierte am Freitag seinen 90. Geburtstag.

Der Jubilar, der weit über 50 Jahre seines Lebens ehrenamtlich in vielen Vereinen und der Gemeinde tätig war, hat sich große Verdienste um seine Heimatgemeinde erworben.

Erste Landjugend gegründet

Als Sohn der Landwirtseheleute Ludwig und Albina Schmitt, geborene Mühlig, wurde er am 2. August 1929 in Oberwittstadt geboren.

Nach dem Krieg besuchte er die Landwirtschaftliche Winterschule in Boxberg. Im Jahre 1948 gründete er in Oberwittstadt die erste katholische Landjugend im Bereich der Erzdiözese Freiburg, die er bis 1956 leitete.

Daneben führte er viele Jahre die Landjugend des damaligen Dekanats Assamstadt und gehörte 20 Jahre dem Pfarrgemeinderat an, dessen Vorsitzender er lange war. Seine kommunalpolitische Tätigkeit begann im Jahre 1962 mit der Wahl in den Gemeinderat von Oberwittstadt.

Nach dem Gemeindezusammenschluss gehörte Alois Schmitt dem Ortschaftsrat an und von 1980 bis 1989 war er Ortsvorsteher. Während seiner neunjährigen Tätigkeit wurden viele andere örtliche Maßnahmen, wie die weitere Teilerschließung des Neubaugebietes „Kürle“ angegangen und erfolgreich abgeschlossen.

Auch in seiner Eigenschaft als Pfarrgemeinderatsvorsitzender war er nicht untätig, denn in seiner Amtszeit wurden die Nothelferkapelle und die Kapelle im Schollhof renoviert und 1987 neue Kirchenglocken angeschafft. Im Jahre 1957 wurde der Jubilar Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr.

Besondere Anerkennung verdiente seine Tätigkeit in den kulturellen Vereinen. Von 1948 bis 1988 war er aktiver Sänger im Kirchenchor, dessen Vorsitzender er lange gewesen ist.

Aktiver Sänger

Auch seit 1988, dem Jahr der Zusammenlegung des Kirchenchores mit dem Gesangverein zur Chorgemeinschaft, war er noch lange aktiver Sänger. Auf seine Anregung hin wurde 1964 der Musikverein gegründet, dessen Vorsitzender von 1964 bis 1981 gewesen ist.

Auch in seinem Berufsstand als Landwirt war Schmitt besonders aktiv. Von 1955 bis 1963 war er Aufsichtsratsmitglied und zweiter Vorsitzender der landwirtschaftlichen Ein- und Verkaufsgenossenschaft und von 1963 bis 1975, dem Zusammenschluss der örtlichen Genossenschaft mit dem Lagerhaus Rosenberg, als Vorstandsvorsitzender.

Dem TSV Oberwittstadt, in dessen Jugendmannschaft er 1948/1949 Fußball spielte, gehört er heute noch als passives Mitglied an.

Zahlreiche Auszeichnungen

Für seine ehrenamtlichen Tätigkeiten hat der Jubilar zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen erhalten, so im 1984 die Ehrenmedaille des Gemeindetages. Danach wurde es merklich ruhiger um ihn. Heute verrichtet er noch leichte Arbeiten im Haus und nimmt, wenn es ihm gesundheitlich möglich ist, noch am Gemeindegeschehen in Oberwittstadt teil, das ihm nach wie vor sehr wichtig ist.

Die Geburtstagsfeier fand im Kreise der Familie im Gemeinschaftshaus statt, wo der Musikverein seinem Ehrenvorsitzenden auch ein Ständchen spielte. Viele Gratulanten sprachen Jubilar Alois Schmitt die besten Wünsche zum Geburtstag aus, so auch die vier Kinder, elf Enkel und vier Urenkel, auf die er ganz besonders stolz ist, wie auch auf seine Ehefrau Anneliese, mit der er zwischenzeitlich 63 Jahre verheiratet ist. Den guten Wünschen schließen sich die Fränkischen Nachrichten gern an. F

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.08.2019