Strohmannumzug findet in diesem Jahr am 25. Februar statt

Unterwittstadt.Auf ein erfolgreiches Vereinsjahr blickten die Mitglieder des Heimat- und Kulturvereins bei ihrer Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Ochsen“ in Ballenberg zurück.

Rückblick auf viele Ereignisse

Vorsitzende Jeannette Schmitt begrüßte neben den anwesenden Mitgliedern auch Ortsvorsteher Danny Barie. Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder erstattete Schriftführer Johannes Gehrig den Tätigkeitsbericht des abgelaufenen Vereinsjahres.

Nach der Generalversammlung am 19. Januar wurde am Fastnachtsdienstag der traditionelle Strohmannumzug durch Unterwittstadt veranstaltet, der seinen Abschluss im Schulhaus bei Kaffee und Kuchen und einem warmen Vesper fand. Cordula Diemer, Annette Baumann und Sandra Gehrig führten im Alois Deißler Keller für die kleinen Kinder ein Puppentheater auf.

Am 30. April wurde dann der Maibaum aufgestellt. Diesen Brauch umrahmte traditionell der Musikverein Ballenberg. Die zahlreichen Besucher konnten im Anschluss vor dem Feuerwehrgerätehaus bei einem Vesper den Abend ausklingen lassen. Einen Tag später, am 1. Mai, fand die alljährliche Maiwanderung statt, die entlang vom „Hölzlein“ Richtung Oberndorfer Straße führte. Dort wurde eine Vesperpause eingelegt.

Weiter ging’s dann in Richtung Oberwittstadt und dann wieder zurück. Am Spielplatz verbrachten die Wanderer bei einem kleinen Grillfest noch einige schöne Stunden. Am 18. Mai wurde unter Mitwirkung des Jugendtreffs und einiger Bürger von Unterwittstadt eine Arbeitseinsatz im Friedhof sowie am Kriegerdenkmal und um die alte Schule durchgeführt. Ein weiterer Arbeitstrupp hatte auf dem Spielplatz die Spielgeräte und die Grillhütte neu gestrichen.

Am ersten Wochenende im August wurde zusammen mit dem Jugendtreff das 20-jährige Vereinsbestehen mit einem zweitägigen Fest auf dem Sportgelände gefeiert, das ein großer Erfolg wurde. Deutlich war hier die großartige dörfliche Gemeinschaft und der Zusammenhalt in Unterwittstadt zu sehen.

Am 9. August wurde unter fachlicher Anleitung von Veronika Diemer die traditionelle Kräuterwanderung durchgeführt. Wie Gehrig abschließend berichtete, traf sich der Vorstand zu drei Vorstandsitzungen im abgelaufenen Vereinsjahr.

Der Kassenbericht wurde von Marion Gulden vorgetragen. Die Kassenunterlagen prüften Domenik Väth und Andreas Eckert, die eine korrekte Kassenprüfung feststellten. Die Entlastung des Vorstandes erfolgte einstimmig.

Im nächsten Punkt stellte die Vorsitzende Jeannette Schmitt die Tätigkeitsplanungen für das Jahr 2020 vor. Am Sonntag, 26. Januar, wird der Heimat- und Kulturverein zum ersten Sonntagscafé ins Schulhaus einladen. Ab 25. Februar wird wieder der Strohmannumzug stattfinden.

In den Frühlingsmonaten ist erneut ein Arbeitseinsatz geplant, bei dem auch unter anderem eine neue Federtierwippe am Spielplatz aufgestellt wird.

Traditionell wird auch wieder der Maibaum aufgestellt und sowohl eine Maiwanderung als auch eine Kräuterwanderung wird durchgeführt. In den Sommerferien, so berichtete die Vorsitzende, ist zusammen mit dem Jugendtreff ein Ferienprogramm geplant.

Am 12. September will der Verein mit den Bürgern von Unterwittstadt einen Ausflug mit dem Bus nach Würzburg unternehmen, wo unter anderem die Marienfestung besichtigt und eine Schifffahrt unternommen werden soll. Die traditionellen Besentage werden wieder Ende November stattfinden.

Die Vorsitzende bedankte sich bei allen Mitgliedern und bei der örtlichen Bevölkerung für die große Unterstützung im vergangenen Jahr und schloss, nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorlagen, die harmonisch verlaufende Versammlung. F

