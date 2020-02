Sohn „Maxi“ setzt den eigenen Vater vor die Tür

Merchingen.In trauter Gemeinsamkeit stürmten am Abend des Schmutzigen Donnerstag die „Merchemer Brogge“ und die „Hüngemer Schleufer“ das Rathaus, um bis Aschermittwoch selbst die Macht im „Brogge-Dorf“ zu übernehmen. Unter den Klängen der „Hofkapelle“ mit Dirigent Bernd Otterbach zog die bunte Schar vom Schlossplatz zum Rathaus. Dort wurde die muntere Truppe bereits von Peter Maurer, Ortsvorsteherin Anne-Marie Kämmer sowie den Mitarbeiter der Stadt erwartet.

Von noch Schultes „Hans-Peter“ war keine Spur, denn der hatte das Rathaus bereits verlassen und soll sich in Urlaub befinden. Sein neu gewählter Nachfolger Ralf Killian war unter den Zuschauern, durfte jedoch noch nicht in das närrische Zeremoniell eingreifen.

So musste erneut der viel beschäftigte Stellvertreter Peter Maurer diesen Part übernehmen. Erstmals gab es bei den „Brogge“ ein besonderes Novum: Maurers Sohn, Sitzungspräsident „Maxi“, setzte seinen eigenen Vater vom Amt ab. Dieser übergab bereitwillig den Rathausschlüssel und die Stadtkasse, mit sehr geringem Inhalt, an das Elferratsmitglied der „Schleufer“, Armin Antoni. Der schmunzelte nur darüber.

Mit dieser erneut problemlosen Machtübergabe der Narren geht die diesjährige Fastnachtskampagne in Ravenstein dem Höhepunkt entgegen. „Maxi“ Maurer, an diesem Abend „Oberbrogge“, denn der Vorsitzende des Vereins, Andreas Lohse, befindet sich auf einer Kreuzfahrt mit der Aida, betonte in seiner Rede, dass die „Brogge“ und „Schleufer“ die Stürmung genau geplant hätten.

Ämter bereits vergeben

„Bis Aschermittwoch wird neues Personal im Rathaus tätig sein. Neuer Bürgermeister wird Armin Antoni, ein Stellvertreter wird nicht gebraucht. Hauptamtsleiterin wird Silke Hofmann, weil sie es einfach kann. Den Bauhof übernehmen Sven Seemann und Stefan Friedlein, beide von den „Schleufer“. Die Kämmerei leiten Elisabeth Dürr und Steffi Pfeiffer“, reimte Maxi.

Und weiter: „Im Vorzimmer des Bürgermeisters muss der Achim Möhler ran, weil er so schön erzählen kann. Als Maurer mache ich das Bauamt klar, alles andere unvorstellbar.“ Nach einem dreifachen „Brogge Ahoi“ gab Peter Maurer die entsprechende gereimte Antwort, die „kurz und knackig“ ausfiel: „Der alte Schultes ist schon fort, der neue noch nicht an Bord. Drum steh ich hier an dieser Stell, euer Mann für alle Fäll’. Ich bin total von de Socke, ins Rathaus dränge jetzt die ’Brogge’, wollen Geld und Macht, das haben sie sich so gedacht. Denn in de Stadtkass’ sind gemäß dem Trend grad mal zwei Euro und fuffzig Cent. Auch das Schloss bleibt der FG verwehrt, des hott der Brandschutz erst gesperrt“.

Er gehe jetzt gerne ins Exil, sagte Peter Maurer unter dem Beifall und Jubel des närrischen Völkchens. „De e Maurer geht jetzt, dort vorne schon de nächschde steht. Drum verlass ich jetzt den Rathaus-Thron, entmachtet vom eigenen Sohn. Mein Weg führt jetzt zum Glück, in die Worschtküch gleich zurück. Von dort tu ich euch winke, zwischen Salami und Schinke. Und im Rathaus sind jetzt ganz neu die Merchemer Brogge. Ahoi!“

Nach den Klängen des „Broggewalzers“ zog die lustige Narrenschar ins enge Rathausfoyer ein. Dort wurde bei reichlich Getränken und einem Imbiss noch lange ausgiebig gefeiert. F

