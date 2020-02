Schweißtreibende Tanznummern und kesse Sprüche

Ballenberg/Unterwittstadt.Gleich drei gelungene Fastnachtsveranstaltungen gab es bei der Frauengemeinschaft Ballenberg-Unterwittstadt. Jeweils dreieinhalb Stunden, die wie im Flug vergingen, wurden geboten. Abwechslungsreiche Darbietungen rissen das begeisterte Publikum im Ravensteiner Stadtteil Ballenberg immer wieder zu Beifallsstürmen hin, die Tanznummern durften nicht ohne schweißtreibende Zugaben von der Bühne. Für das kommende Jubiläumsjahr steigerten diese Veranstaltungen immens die Vorfreude.

Als zackig-forscher Feldwebel führte Elke Autrata durch das Programm, das ganz wuselig begann mit dem Auftritt der Zwerge, von Jung bis Alt, im Saal und auf der Bühne. Gleich tolle Stimmung brachte der Tanz der sieben kleinen Zwerge (Lina Schmitt, Emelie Etzel, Kathleen Eckert, Leon Kirsch, Laura Gulden, Parissa Giasi und Kristin Lang), den ihre Trainerinnen Sarah Barie und Svenja Walter kindgerecht mit ihnen einstudiert hatten.

Bei der nachdenklich stimmenden politschen Rundumschau fühlte sich niemand „verkohlt, geschrödert oder ausgemerkelt“. Musikalisch ging es mit Keyboard-Begleitung weiter.

Drei Nachwuchsschauspielerinnen präsentierten dann besondere Bewerbungsgespräche, in denen Allgemeinwissen abgefragt wurde. Trotz kläglichem Scheitern blieb die Spielfreude der ersten Kandidatin ungebrochen. Der arrogante Chef erlebte dann aber im zweiten Gespräch sein blaues Wunder . . .

Das erste Männerballett, trainiert von Ann-Kathrin und Tamara Lang, brachte danach einen Hauch von Orient und Bollywood in den Saal.

Wahlposse glossíert

Von vielen schon freudig erwartet präsentierte die „Tour de Ravenstein“ in diesem Jahr auf besonders originelle Weise das Ortsgeschehen in den sieben Stadtteilen. Mit sechs Stühlen und stimmigen Hintergrundgeräuschen entstand das Bild des „Lecker-aufs-Land-Oldtimerbusses“, der für besonders große Heiterkeit im Saal sorgte. Auch gewisse Vorkommnisse beim Jubiläumsfest in Unterwittstadt blieben nicht unkommentiert. KKE war aber dann der absolute Höhepunkt – die Ballenberger Wahlurnen-Posse bei der Kommunalwahl im Nachrichtenticker-Stakkato vorgetragen.

Danach war tänzerische Jugendpower angesagt. Die Joyrobic-Gruppe I aus Erlenbach, trainiert von Karin Bühler und Daniela Mütsch, präsentierte in originellen Clowns-Kostümen flott ihre tänzerisch anspruchsvollen Elemente.

Sechs tolle Tanznummern

Frisch gestärkt ging es nach der Pause weiter zum nächsten Höhepunkt. Die beiden Stadtteile Ballenberg und Unterwittstadt haben zusammen keine 600 Einwohner, an diesem Abend aber sechs wunderbare Tanznummern mit insgesamt 50 Tänzerinnen und Tänzer in allen Altersklassen zusammengebracht.

Die Joyrobic-Gruppe II zeigte dann als fesche Bauarbeiterinnen schöne Tanzelemente zu gut gewählten Musikstücken. Hier gab es viel Frauenpower und auch viel Eleganz. Einen Junggesellenabschied nutzte die Jugend vom „Rothausch“ zum interessanten Rollentausch der Geschlechter.

Der Tanz der schönen Matrosinnen erfreute mit einem Potpourri lebendiger Musik, das an Meer und Wellen erinnerte. Die jungen Damen führten den selbst einstudierten Tanz sehr überzeugend auf und durften auch nicht ohne Zugabe von der Bühne gehen. Danach ließ ein Computerfreak ohne jegliches historische Interesse die Besitzerin der alten Schreibmaschine mit dem „hängenden f“ einfach im Regen stehen.

Als Schlussnummer durften die jüngeren Männer beweisen, dass die Götter vor dem Erfolg den Schweiß gesetzt haben. Die jungen Herren tanzten mit vollem Kraft- und Körpereinsatz auch noch in der Zugabe und setzten die Vorgaben ihrer Trainerinnen Melanie Glattbach und Ann-Kathrin Lang perfekt um.

Zum Abschluss kamen nochmals viele der Mitwirkenden auf die Bühne, und der ganze Saal erhob sich zum donnernden Abschlussapplaus. nh

