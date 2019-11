Ralf Killian stellt sich vor

Ravenstein.Ralf Killian, der sich bei der Wahl am Sonntag, 1. Dezember, für das Amt des Bürgermeisters beworben hat, gibt interessierten Bürgern in allen Stadtteilen die Gelegenheit, ihn kennenzulernen. Nach dem Auftakt in Ballenberg am Mittwoch, 6. November, um 19.30 Uhr im SV-Sportheim ist er am Donnerstag, 7. November, um 19.30 Uhr in Merchingen im TSV-Sportheim.

Weitere Termine finden jeweils um 19.30 Uhr am Dienstag, 12. November, in Unterwittstadt im Gasthaus „Ross“, am Mittwoch, 13. November, in Erlenbach im Gasthaus „Ochsen“, am Donnerstag, 14. November, in Oberwittstadt im TSV-Sportheim und am Freitag, 15. November, in Hüngheim im Gasthaus „Brunnenwirt“ statt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 06.11.2019