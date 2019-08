Polka und Walzer sorgten für gute Laune

Im schönen Ambiente des Pfarrhofes veranstaltete der Musikverein Ballenberg unter der Leitung von Dirigent Günter Schmierer seine Sommerserenade, ein „Konzert für laue Mittsommernächte“.

Ballenberg. Viele Musikfreunde kamen bei schönem Sommerwetter am Sonntagabend zur Sommerserenade. Die Musiker boten wieder ein gemischtes Programm aus Polka, Marsch und Walzer. Sabine Hornung moderierte den Abend und begrüßte auch die zahlreichen Gäste, darunter Ortsvorsteher Clemens Walz.

Mit dem Lied „In Vita Optimum“, einem Konzertmarsch aus der Feder von Lukas Bruckmeyer, wurde die Serenade eröffnet. Weiter ging es mit der von Berthold Schick komponierten Polka „Böhmisches Vergnügen“, die einfach nur gute Laune verbreitet, wie Sabine Hornung sagte.

„Mein Herz schlägt und für dich“ lautete der Titel der nächsten schönen Polka von Ernst Mosch, die gesanglich vom Duo Sabine Hornung und Wolfgang Beck begleitet wurde.

Danach folgte der Walzer „Wenn Egerländer träumen“ von Ernst Hutter, der nach dem Tod von Ernst Mosch im Jahre 1999 die legendäre Blaskapelle als Leiter übernommen hatte. Diese Musik ist Lebensfreude und verbindet Generationen, fügte Hornung an, die bei der Anmoderation des nächsten Titels zu den Besuchern sagte: „Ich hoffe, Sie hatten heute allen einen schönen Tag, den Sie bei dem folgenden Polkalied ’So ein schöner Tag’ nochmals Revue passieren lassen können“. Nach dem nächsten Stück, dem „Hochfeiler Marsch“ von Mathias Rauch, legten die Musiker ihr Werkzeug für eine kurze Pause zur Seite.

„So schön ist Blasmusik“ – mit diesem Titel begann der zweite Teil der „Freiluftmusik“. Die Musik stammt von Erich Brecht und die Bearbeitung von Martin Scharnagl. Die Songs des vielseitigen englischen Sängers und Entertainers Robbie Williams stürmen seit Jahren immer wieder die Hitparaden. Don Campbell hat vier seiner größten Hits in einem Pop-Rock-Medley gekonnt für Blasorchester unter dem Titel „Let me entertain you“ arrangiert, das die Musikkapelle eindrucksvoll spielte.

Mal Gefühlvoll, mal mit Schwung

Danach folgte das Polkalied „Ich hab dich lieb“ von Reinhard Lienerth. Friedlich, seelenruhig und stressfrei – einfach „tranquillo“. So beschreibt der junge Tiroler Komponist Martin Scharnagel seine neueste Komposition.

Der gefühlvoll gespielte Walzer stammt im Original aus dem Repertoire der Gruppe Viera Blech. Mit der Polka „Böhmische Jubiläumsgrüße“ (Musik Holger Mück, Bearbeitung Timo Dellweg´) war man schon am Ende des Konzertes angekommen.

Sabine Hornung bedankte sich beim begeisterten Publikum für das Kommen und den freundlichen Applaus. Danke sagte sie allen Helfern im Ausschank und in der Küche.

Den Serenadenabend nahm der Musikverein Ballenberg zum Anlass, sich bei Pater Thomas, der leider nicht anwesend sein konnte. Er sei ein „lieber Mensch“, der dem Verein die „Tore“ öffnete und dafür sorgte, dass man in der schönen Atmosphäre des Pfarrhofes spielen und zudem das jährliche vorweihnachtliche Konzert in der Kirche veranstalten darf. Ab August wechselt Pater Thomas in eine andere Seelsorgeeinheit.

Einerseits sei man in Ballenberg traurig, dass er geht, doch müsse man auch dankbar sein, so die Musikerin, für die schöne Zeit, in der er den Stadtteil seelsorgerisch betreute und immer für die Menschen und die Musik da war.

Abschiedsgottesdienst am 27. Juli

Hornung überreichte an Pater Thomas ein Präsent und wies darauf hin, dass der Abschiedsgottesdienst am Samstag, 27. Juli, um 18 Uhr in der Pfarrkirche stattfinden wird.

Mit dem Volkslied der Schweizer Band „Fäaschtbänkler“ mit dem Titel „Ein Leben lang“ und einer weiteren Zugabe der „Guten Abend, gute Nacht Polka“ von Alexander Stütz fand die Serenade ihr erfolgreiches Ende.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.07.2019