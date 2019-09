Nach Kürzungen ein Etat mit positivem Ergebnis

Oberwittstadt.Während in anderen Kommunen der Haushalt schon fast ein Jahr „Schnee“ von gestern ist, standen auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Ravenstein nochmals Haushaltsberatungen für 2019 auf der Tagesordnung. Endgültig verabschiedet werden soll das mehr als 400 Seiten umfassende Zahlenwerk in der nächsten Sitzung am 25. September.

In einer fast einstündigen Beratung wurden die einzelnen Konten der geplanten Investitionen durchgegangen und zahlreiche Maßnahmen, die in diesem Jahr aus Zeitgründen ohnehin nicht mehr durchgeführt werden können, ersatzlos gestrichen.

Wie Kämmerer Marcus Wägele einleitend informierte, wurde das Zahlenwerk nach dem neuen Haushaltsrecht „Doppik“ erstellt. Von den Gemeinden wird zukünftig erwartet, dass die Abschreibungen zu erwirtschaften sind und dass der Haushalt in den nächsten Jahren ausgeglichen sein muss, was die Kommune ebenfalls vor Probleme stelle.

Der Haushaltsentwurf des Kernhaushalts umfasst in den Einnahmen rund 6 425 000 Euro und in den Ausgaben einschließlich Abschreibungen (437 000 Euro) rund 6 481000 Euro. Er weist somit eine Unterdeckung von rund 56 000 Euro auf.

„Schwarze Null“ wünschenswert

Wie Kämmerer Wägele sagte, wäre eine „Schwarze Null“ seitens der Verwaltung schon wünschenswert, da das Defizit im kommenden Haushalt 2020 wieder mit berücksichtigt werden müsse.

Es sei deshalb erforderlich, die in den einzelnen Stadtteilen geplanten Investitionen auf ihre Notwendigkeit nochmals zu überprüfen, eventuell zu kürzen, ganz zu streichen oder ins Haushaltsjahr 2020 zu verschieben, da diese in diesem Rechnungsjahr, das sich bereits dem Ende zuneige, nicht mehr verwirklicht werden können.

Gemeinsam mit dem Gemeinderat wurde eine Vielzahl von einzelnen Positionen der Investitionsliste beleuchtet und ein größeres „Streichkonzert“ vorgenommen.

In jedem Fall ist ein Betrag von rund 35 000 Euro eingestellt, um die Schlaglöcher in der Straße von Oberwittstadt nach Rosenberg kurzfristig auszubessern.

Die Kosten für die geplante Straßen- und Feldwegsanierung mit einem Betrag von etwa 300 000 Euro wurde ins Haushaltsjahr 2020 verschoben, da eine Ausführung in 2019 nicht mehr möglich scheint.

Für die geplante Erweiterung des neuen Zentralkindergartens in Oberwittstadt sind 30 000 Euro eingestellt (die FN berichteten).

Die anfallenden Kosten von rund 250 000 Euro für den Grunderwerb insbesondere im Gewerbegebiet „Rot“ bleiben, wie auch die Planung zur Erweiterung des Baugebiets in Merchingen im Ansatz. Kleinere und dringend notwendige Maßnahmen in allen Stadtteilen werden, wie Bürgermeister von Thenen versicherte, noch dieses Jahr angegangen. Die gestrichenen Maßnahmen von über 300 000 Euro verändern nun den Haushaltsansatz in ein positives Ergebnis.

Merchingens neue Ortsvorsteherin Ann-Kathrin Kämmer sagte, dass dieses neue positive Rechnungsergebnis für 2019 nur dadurch ermöglicht wird, dass verschiedene geplante Maßnahmen in diesem Jahr aus Zeitgründen nicht mehr erfolgen können und ins nächste Jahr verschoben wurden.

Die vorgenommenen Investitionskürzungen wurden einvernehmlich beschlossen.

Überschuss im Eigenbetrieb

Der Eigenbetrieb Wasser schließt, wie Wägele kurz berichtete, in den Einnahmen mit einem Betrag von 505 000 Euro und in den Ausgaben mit 487 000 Euro, also mit einem Überschuss von 32 800 Euro ab. Der Kernhaushalt sowie der des Eigenbetriebes Wasserversorgung, so Kämmerer Wägele sollen in der nächsten Sitzung beschlossen werden. F

