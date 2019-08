Motorradfahrertödlich verunglückt

Ravenstein.Tödliche Verletzungen erlitt ein 46-jähriger Kraftrad-Fahrer nach Angaben der Polizei am Freitag um 18.53 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der K 3958 zwischen Oberwittstatt und Hüngheim. Der 46-Jährige kam mit seiner Suzuki in Fahrtrichtung Hüngheim im Auslauf einer Rechtskurve alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte er nach Angaben der Polizei gegen eine Verdohlung und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Sachschaden am Kraftrad beträgt etwa 5000 Euro. Die K 3958 war bis 21.20 Uhr für den Verkehr gesperrt. Vom DRK waren ein Notarzt und zwei Rettungsfahrzeuge vor Ort. Auch die Feuerwehr war mit 20 Mann und zwei Fahrzeugen im Einsatz.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.08.2019